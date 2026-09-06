Un sismo de magnitud 2,2 se registró este domingo 6 de septiembre de 2026 en el departamento del Chocó. El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Sipí y ocurrió a las 8:43 de la mañana, hora local.

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De acuerdo con el reporte, el evento fue clasificado como superficial y su estado inicial fue registrado como automático.

Por su magnitud, se trató de un movimiento sísmico de baja intensidad, aunque hace parte de la actividad sísmica que se presenta de manera frecuente en distintas zonas de Colombia.

Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentra Sipí, ubicado a 22 kilómetros. También aparecen Trujillo, en el Valle del Cauca, a 49 kilómetros, y El Dovio, igualmente en el Valle del Cauca, a 49 kilómetros de distancia.

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Hasta el momento del reporte no se informaron personas afectadas, daños materiales ni emergencias relacionadas con este movimiento. Las autoridades mantienen el seguimiento de la actividad sísmica para establecer si se presentan réplicas o nuevos eventos en la zona.

El sismo fue registrado por el Servicio Geológico Colombiano, que continúa monitoreando los movimientos telúricos que ocurren en el territorio nacional y actualizando la información sobre magnitud, profundidad, ubicación y municipios cercanos.

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