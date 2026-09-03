Un nuevo temblor se registró durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre en Chocó, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano. El evento ocurrió a las 12:17 a. m. y tuvo una magnitud de 4,3.

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Según el boletín de la entidad, el epicentro fue localizado en Istmina, Chocó, mientras que la profundidad alcanzó los 43 kilómetros; sin embargo, el momento no hay reporte de daños o personas afectadas.

El nuevo temblor se presenta en un departamento que mantiene actividad sísmica luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar. En las semanas posteriores, el SGC identificó diferentes comportamientos sísmicos en varias zonas del territorio chocoano.

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Reacciones al temblor de magnitud 4.4 en Istmina (Chocó)

Los reportes ciudadanos comenzaron a aparecer poco después del movimiento, principalmente desde Palmira y Cali, donde algunas personas aseguraron haber percibido el temblor con intensidad.

“Duró como 2 o 3 segundos. Se sintió fuerte en Palmira”, comentó uno de los usuarios que describió cómo vivió el movimiento. “Se sintió fuerte en Cali”, señaló otra persona al compartir su percepción sobre el sismo.

Otros usuarios reaccionaron con mayor tranquilidad y recordaron que los movimientos sísmicos pueden presentarse en la región. “Era esperable que en algún momento tuviéramos que volver a sentir un nuevo temblor”, escribió una persona.

Sin embargo, para algunos habitantes la seguidilla de movimientos sigue provocando preocupación. “Hasta cuándo está tembladera, por Dios”, manifestó otro usuario, quien contó que después de varios eventos ya le cuesta distinguir si realmente está temblando o si se mueve la cama y aseguró que permanece asustado.

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 4,4 en Istmina (Chocó)?

Los reportes ciudadanos registraron la percepción del movimiento en diferentes municipios de Quindío y Valle del Cauca, además de Armenia, Pereira y Cali.

En el Quindío, los reportes mencionaron a Armenia, Montenegro y Salento como algunos de los lugares donde habitantes indicaron haber percibido el sismo.

En el departamento del Valle del Cauca, los ciudadanos señalaron a Versalles, La Unión, Yumbo y Tuluá entre los municipios donde se sintió el movimiento.

También hubo reportes desde Pereira, en Risaralda, y desde Cali, ampliando el registro de lugares donde ciudadanos aseguraron haber percibido el temblor.

La plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano permite recopilar este tipo de reportes para conocer los municipios y zonas donde la población percibió un evento sísmico. La información puede actualizarse a medida que más personas registran su experiencia.

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