El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo ocurrido este sábado 5 de septiembre a las 6:11 de la mañana, con epicentro en Los Santos, Santander. El movimiento tuvo una magnitud de 3,4 y una profundidad de 152 kilómetros, según el boletín oficial de la entidad.

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El temblor fue percibido en diferentes zonas del país, entre ellas Medellín, Pereira y Yumbo, al norte de Cali.

Habitantes de estas regiones reportaron movimientos leves y de corta duración, como vibración de ventanas, desplazamiento de camas y sonidos en estructuras.

El SGC aclaró que este evento no está relacionado necesariamente con el terremoto registrado el pasado 10 de agosto en Colombia.

La entidad ha identificado más de 900 eventos sísmicos en municipios del Chocó, principalmente en Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan. Estos movimientos hacen parte de un fenómeno conocido como enjambre sísmico y presentan profundidades de entre 30 y 60 kilómetros.

Colombia registra en promedio unos 2.500 temblores al mes, aunque la mayoría son imperceptibles. El país tiene alta actividad sísmica por la convergencia de las placas tectónicas de Nazca, Caribe y Suramérica.

Los Santos es uno de los principales epicentros debido al nido sísmico de Bucaramanga, zona que concentra cerca del 60 % de la sismicidad del país.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.