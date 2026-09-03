De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico alcanzó la magnitud mencionada, y tuvo una duración aproximada de entre 12 y 13 segundos.

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Según informó un corresponsal de Blu Radio, el remezón sí se sintió con fuerza en la capital de Santander.

“No duró más de 12, 13 segundos más o menos, pero se sintió el remezón. En este momento, la, el Servicio Geológico Colombiano no ha dado a conocer de qué intensidad fue”, dijo el corresponsal de Blu, minutos antes de que el SGC confirmara que el temblor de hoy fue de 4,2 grados.

La fuente destacó que fueron los residentes y trabajadores ubicados en plantas altas quienes reportaron con mayor claridad la sensación del sismo. “Se sintió en gran parte de Bucaramanga, sobre todo los edificios altos”, precisó el corresponsal durante su reporte.

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Al momento de la información, el Servicio Geológico Colombiano aún no había publicado el reporte oficial con los datos técnicos del evento, como la profundidad del foco sísmico o la ubicación exacta del epicentro.

Santander es uno de los departamentos con mayor actividad sísmica del país, razón por la cual los bumangueses están relativamente familiarizados con este tipo de fenómenos naturales.

(Vea también: “¿Ahora cómo se duerme?”: susto que pasaron muchos por fuerte temblor en Colombia en la madrugada)

¿Por qué tiembla tanto en la Mesa de los Santos, cerca de Bucaramanga?

La Mesa de los Santos es una de las zonas con mayor sismicidad registrada en Colombia. De acuerdo con el periodista, en ese sector se presentan en promedio 45 sismos al día, aunque la mayoría no son perceptibles por la población. Esta actividad constante se explica por la compleja red de fallas geológicas que atraviesan la región santandereana.

¿Qué deben hacer los ciudadanos cuando sienten un temblor en un edificio alto?

Las autoridades colombianas recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse bajo estructuras resistentes como marcos de puertas o escritorios sólidos. Una vez cese el movimiento, es importante evacuar el inmueble por las escaleras y evitar el uso de ascensores hasta verificar que la estructura no sufrió daños.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.