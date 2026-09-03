Un sismo de magnitud 4,2 se registró este jueves 3 de septiembre en Colombia, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 11:58 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 158 kilómetros.

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El SGC informó el evento a través de sus canales oficiales y precisó que se trata de información preliminar. El epicentro de Los Santos, Santander, y uno de las ciudades donde más se sintió fue en Bucaramanga.

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No fue el único temblor de este jueves, pues a las 12:17 de la mañana se registró otro movimiento telúrico. Esta vez, fue en Istmina, Chocó, epicentro del terremoto del 10 de agosto, con una magnitud de 4.3.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.