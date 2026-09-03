Un sismo de magnitud 4,2 se registró este jueves 3 de septiembre en Colombia, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 11:58 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 158 kilómetros.
El SGC informó el evento a través de sus canales oficiales y precisó que se trata de información preliminar. El epicentro de Los Santos, Santander, y uno de las ciudades donde más se sintió fue en Bucaramanga.
(Vea también: Nuevo temblor sacudió Chocó este martes en la tarde: ¿dónde fue y de qué magnitud?)
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-03, 11:58 hora local Magnitud 4.2. Profundidad 146 km, Los Santos – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/WUFIQUrwXeLee También
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— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 3, 2026
No fue el único temblor de este jueves, pues a las 12:17 de la mañana se registró otro movimiento telúrico. Esta vez, fue en Istmina, Chocó, epicentro del terremoto del 10 de agosto, con una magnitud de 4.3.
Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños
Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.
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