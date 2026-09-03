Por: El Espectador

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La Alianza Verde, uno de los principales partidos políticos en Colombia, definió oficialmente su postura frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Luego de semanas marcadas por fuertes divisiones y debate interno, la Dirección Nacional de esta colectividad anunció que adoptará una posición de independencia frente al Ejecutivo por los próximos cuatro años, decisión que fue confirmada tras una votación en la que 38 dirigentes apoyaron la independencia, mientras que solo 8 la rechazaron. Esta determinación, de acuerdo con el comunicado oficial citado por El Espectador, implica que la bancada verde se mantendrá vigilante, colaborando solo con aquellas iniciativas gubernamentales que coincidan con su plataforma, pero ejerciendo un control político riguroso y oponiéndose a medidas contrarias a los principios democráticos y a los derechos fundamentales.

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En el documento difundido, el partido resaltó su compromiso con pilares como la Constitución Política de 1991, el equilibrio de poderes, los derechos humanos, el Estado Social de Derecho, la diversidad ambiental y social, y temas prioritarios como la educación, la justicia social y la transparencia. La Alianza Verde manifestó su defensa activa de la paz, la protección del campo, el agua y la biodiversidad, así como los derechos de los animales y la vigilancia de lo público.

El escenario político colombiano se ha reconfigurado recientemente. El Partido de La U anunció su respaldo al gobierno, sumándose a agrupaciones como el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, Salvación Nacional y Creemos, entre otros. Sin embargo, otras fuerzas importantes, como el Partido Liberal encabezado por César Gaviria, aún deliberan si se vinculan al bloque oficialista o si optan por la independencia. Al interior del Partido Liberal predominan las voces que promueven una declaración de apoyo al Ejecutivo, aunque la decisión final sigue pendiente.

Por su parte, el bloque opositor más importante sigue siendo el Pacto Histórico, colectivo que enfrenta sus propios desafíos internos y que espera encontrar mayor cohesión con la influencia de figuras como el expresidente Gustavo Petro. Su objetivo es fortalecer su liderazgo de cara a las próximas elecciones territoriales y a la campaña presidencial prevista para 2030. Finalmente, aún existen aspectos pendientes en torno a la bancada verde, como la situación de la representante Catherine Juvinao, cuya escisión fue aprobada dentro de la Alianza pero requiere visto bueno del Consejo Nacional Electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa que un partido en Colombia se declare independiente frente al gobierno?

Cuando un partido en Colombia se declara independiente, como hizo la Alianza Verde según El Espectador, esto implica que no se alinea ni apoya automáticamente las decisiones del gobierno, pero tampoco se le opone sistemáticamente. Desde esta posición, la colectividad analiza caso por caso las propuestas del Ejecutivo, acompañando las que considera positivas y ejerciendo el control político y la oposición cuando considera que se afecta la democracia o los derechos fundamentales.

¿Qué impacto tiene la decisión de la Alianza Verde sobre el panorama político actual?

De acuerdo con la información citada, la independencia de la Alianza Verde clarifica la conformación de los bloques de apoyo y oposición frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Esto contribuye a reorganizar los equilibrios en el Congreso y deja en manos de otras fuerzas, como el Partido Liberal, la decisión de inclinar la balanza, mientras la oposición representada por el Pacto Histórico se prepara para futuros retos electorales y políticos.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.