Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Durante el acto de lanzamiento de la estrategia de seguridad Ocobos Plus, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, realizó un reconocimiento público al secretario de Gobierno, brigadier general (r) John Jairo Rojas, haciendo hincapié en su trayectoria y experiencia en temas de seguridad. De acuerdo con las declaraciones de Aranda, la presencia del general Rojas al frente de la Secretaría de Gobierno representa una apuesta clara por fortalecer la seguridad en la ciudad y responder a los retos que enfrenta Ibagué en esta materia.

Sigue a PULZO en Discover

La mandataria subrayó que, por primera vez en la historia de la ciudad, un general de la República ocupa la cabeza de esta cartera, hecho que consideró trascendental para la administración. Según Aranda, contar con un funcionario de este perfil constituye uno de los principales aportes a la gestión de la seguridad, pues permite aprovechar el conocimiento especializado de un alto oficial retirado de la fuerza pública para coordinar y orientar las acciones institucionales necesarias. En palabras de la alcaldesa, “por primera vez en la historia, un general de la República asumió esta cartera y este es el resultado de que un hombre experto en materia de seguridad hoy nos esté acompañando”.

En su intervención, Aranda también resaltó el trabajo realizado hasta ahora por el secretario de Gobierno, reiterando la importancia de una administración con experiencia y la capacidad de coordinar a las diferentes instituciones que hacen parte del aparato de seguridad y justicia. La alcaldesa señaló que uno de los principales retos que afronta la ciudad es mantener el trabajo en conjunto entre las autoridades, garantizando que cada una cumpla con las tareas que le corresponden. Puntualizó, por ejemplo, que la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, presentes en el lanzamiento de la estrategia, tienen misiones claras y complementarias dentro del marco de la seguridad ciudadana.

Al cierre de su pronunciamiento, Aranda volvió a destacar la labor de John Jairo Rojas, agradeciéndole por haber asumido una responsabilidad que, según ella, es fundamental para Ibagué. Aunque la mandataria extendió su reconocimiento a todos los integrantes de la Fuerza Pública presentes en el evento, reservó una mención especial al secretario de Gobierno, remarcando la confianza en su gestión y liderazgo en la nueva etapa que afronta la ciudad en materia de seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la designación de un general retirado en la Secretaría de Gobierno de Ibagué es considerada histórica?

La designación de John Jairo Rojas, brigadier general en retiro, como secretario de Gobierno de Ibagué es considerada histórica porque, de acuerdo con la alcaldesa Johana Aranda, es la primera vez que un general de la República asume esta cartera desde su creación. La mandataria destacó que su experiencia y especialización en temas de seguridad representan un cambio significativo para enfrentar los desafíos de la ciudad en esa área.

¿Cuáles son los retos principales en seguridad que identificó la alcaldesa de Ibagué?

Según lo señalado por la alcaldesa Johana Aranda durante el evento de lanzamiento de Ocobos Plus, entre los retos principales que enfrenta Ibagué en materia de seguridad se encuentra la necesidad de mantener el trabajo articulado entre autoridades como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, garantizando que cada entidad cumpla con las responsabilidades que le son propias en el proceso de garantizar la seguridad y justicia en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.