Por: EL PILON SA

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La reciente muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito Menor’ o ‘Naín’, durante un operativo policial en el barrio Los Olivos de Riohacha, La Guajira, ha concentrado la atención de las autoridades sobre el futuro de la estructura criminal que este lideraba. En el mismo operativo, llevado a cabo el 4 de septiembre, también perdieron la vida su pareja, Rosa Angélica Tarazona (alias ‘La Bebecita’), y dos hombres identificados por la Policía como integrantes de su esquema de seguridad. Esta acción abrió un nuevo capítulo para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización armada ilegal señalada de operar en los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, al dejar en el aire la pregunta sobre quién asumirá la dirección tras la caída de su principal cabecilla, según reportes policiales.

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En los informes de inteligencia conocidos a través de medios de comunicación y autoridades, alias ‘Masacre’ o ‘Kevin Masacre’ aparece como uno de los posibles sucesores de ‘Bendito Menor’. Su nombre gana fuerza en la hipótesis sobre el relevo en la jefatura de la denominada estructura Javier Cáceres, señala la información oficial. Sin embargo, las autoridades aclaran que aún no existe una confirmación de que haya asumido formalmente el mando. Actualmente, los organismos de seguridad consideran prioritario identificar a la persona que liderará, ya que la reorganización interna podría desencadenar movimientos estratégicos en la zona y afectar el actual equilibrio criminal en la región Caribe.

Según las autoridades, ‘Kevin Masacre’ estaría ligado a actividades como el cobro de extorsiones y enfrentamientos con grupos rivales dentro del accionar de las ACSN. Se le describe como un individuo de línea dura y elevada peligrosidad, aunque la mayoría de información sobre su trayectoria se encuentra bajo análisis de inteligencia debido a su bajo perfil ante la opinión pública. Esta actitud contrasta con la de ‘Bendito Menor’, quien había ganado notoriedad recientemente por sus constantes publicaciones en redes sociales y por la exhibición de su vida privada, algo que dificultaba mantener el anonimato dentro del contexto criminal.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como ‘Los Pachenca’, emergieron entre 2006 y 2008 tras la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La organización, de acuerdo con las fuentes consultadas, se mantiene activa en economías ilícitas como el tráfico de drogas y la extorsión, enfrentándose con grupos como el Clan del Golfo por el control de corredores estratégicos para el narcotráfico. Pese a los intentos fallidos de conversación sociojurídica durante el anterior gobierno con el fin de buscar su sometimiento y desmantelamiento, tal como lo documentan fuentes institucionales, el proceso fue cancelado por el presidente Abelardo De La Espriella en agosto de 2026, tras decretar que no existían señales de voluntad real de paz por parte de la organización, según la Resolución 349.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es alias 'Kevin Masacre' y por qué es señalado como posible sucesor de 'Bendito Menor'?

Alias ‘Kevin Masacre’ ha sido identificado en informes de inteligencia como un candidato relevante para asumir el liderazgo de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) tras la muerte de ‘Bendito Menor’, aunque aún no hay confirmación oficial. Es señalado por las autoridades de estar involucrado en actividades como la extorsión y la confrontación con otras estructuras criminales, pero mantiene un perfil bajo que dificulta la obtención de detalles sobre su trayectoria y tipo de influencia dentro de la organización.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y cuál es su origen?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas también como ‘Los Pachenca’, surgieron entre 2006 y 2008 después de la desmovilización parcial del Bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se dedican a economías ilícitas como el narcotráfico y la extorsión principalmente en Magdalena, La Guajira y Cesar, y han mantenido continuas confrontaciones con otras organizaciones armadas por el control territorial y las rutas criminales estratégicas en la región Caribe.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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