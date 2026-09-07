Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en su ofensiva contra la extorsión, un delito que afecta gravemente a ciudadanos y comerciantes. Según lo reportado por la Alcaldía de Bogotá y la Policía Nacional, un operativo inteligente permitió la captura de un presunto extorsionista justo en el momento de recibir un pago exigido a una víctima. Las labores encubiertas y de inteligencia del Gaula de la Policía, grupo especializado en la lucha contra la extorsión y el secuestro, resultaron cruciales para intervenir cuando la persona señalada recogía el dinero producto de las amenazas. Este hecho, capturado por cámaras en tiempo real, marca un hito dentro de una serie de acciones encaminadas a desmantelar estructuras dedicadas a la extorsión en la capital.

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De acuerdo con la información suministrada por la Policía de Bogotá, estas acciones son parte de una ofensiva más amplia que, en los últimos días, permitió la captura de 20 personas en diferentes localidades, entre ellas Santa Fe, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Kennedy, Chapinero, Los Mártires y Engativá. La investigación señala que las organizaciones delictivas empleaban llamadas, mensajes y panfletos para intimidar y exigir sumas económicas que iban desde $1 millón hasta $60 millones. Además, los registros muestran que estas denuncias y acciones policiales no solo evitan que las víctimas paguen sino que posibilitan la intervención directa y la desarticulación de las bandas.

En la misma línea, y según reportes de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), al menos cinco de los capturados estarían vinculados con el ‘Tren de Aragua’, organización señalada por un ataque con artefacto explosivo en Kennedy ocurrido el 25 de agosto de 2026, hecho relacionado con disputas por el control del microtráfico y la extorsión. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos como extorsión, concierto para delinquir y terrorismo.

Los avances en la lucha contra la extorsión también se reflejan en cifras: según datos de la Policía, durante 2026 se logró una disminución del 4 % en estos casos, con 57 hechos menos que el año anterior y más de 87 personas capturadas. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar a través de la Línea 165 del Gaula de la Policía y la Línea 123 de emergencias, reiterando a la ciudadanía que no debe acceder a las exigencias de los criminales y debe reportar cualquier hecho extorsivo.

¿Qué es el Gaula de la Policía y cuál es su función en la lucha contra la extorsión en Bogotá?

El Gaula de la Policía es una unidad especializada en combatir delitos de secuestro y extorsión. En Bogotá, su principal función es desarrollar labores de inteligencia, investigación y operativos encubiertos para identificar, intervenir y capturar a quienes amenazan a ciudadanos y comerciantes, garantizando así una respuesta efectiva y rápida ante estos delitos.

¿Cómo denunciar casos de extorsión en Bogotá y qué pasos recomiendan las autoridades?

Para denunciar extorsión en Bogotá, las autoridades recomiendan comunicarse con la Línea 165 del Gaula de la Policía, donde se brinda orientación y apoyo a las víctimas. También puede utilizarse la Línea de Emergencias 123. Es fundamental no realizar pagos a los extorsionistas y poner en conocimiento de las autoridades cualquier intimidación para facilitar las investigaciones y operativos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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