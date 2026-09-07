Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una alerta originada en el colegio donde estudiaban dos niñas fue la clave para exponer un episodio de abusos que, de acuerdo con la información recopilada, se habría prolongado durante años en el seno de una familia. Las menores, de 8 y 12 años, presuntamente fueron víctimas de abuso sexual ejecutado por su propio padre desde el año 2020, según se desprende de la investigación adelantada por la Policía en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

El proceso comenzó cuando los docentes de la institución educativa donde asistían las niñas identificaron comportamientos inusuales, especialmente en la mayor, que despertaron inquietud y les instaron a comunicarse con la madre de las menores. Fue en ese contexto donde, al hablar con su madre y el personal del colegio, la niña mayor reveló los hechos que, según su relato, venían ocurriendo con el padre desde hace varios años.

A raíz de esta denuncia, se puso en marcha una investigación que culminó en la captura del presunto responsable. Las autoridades establecieron que el padre no solo cometió, presuntamente, los actos sexuales, sino que además recurrió a distintos mecanismos de intimidación y manipulación para mantener el silencio de las menores. Entre las formas de presión detectadas en la investigación están el ofrecimiento de dinero y juguetes como moneda de cambio para que no contaran lo ocurrido.

El padre también restringía la libertad de las niñas para relacionarse con otras personas y les prohibía el uso normal de sus teléfonos celulares. Una de las amenazas más graves que, según los testimonios recabados, utilizó el hombre fue advertirles a las niñas que si hablaban, podría causar daño o incluso matar a su madre. Este temor habría sido decisivo para que ambas permanecieran en silencio por tanto tiempo.

La investigación, realizada por la Policía de Bogotá, se extendió durante aproximadamente 15 días. Durante ese tiempo, las autoridades lograron recolectar una serie de testimonios y pruebas que hicieron posible rastrear hechos desde 2020, incluyendo situaciones reportadas durante un viaje familiar a Alemania. Con las pruebas reunidas, se solicitó la respectiva orden judicial para proceder con la captura del hombre, a quien le fue imputado el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo lograron las autoridades descubrir el ciclo de abusos en la familia?

De acuerdo con la información publicada, la intervención comenzó gracias a la observación de docentes que notaron comportamientos anómalos en la hija mayor. Esto los llevó a contactar a la madre, quien recibió el relato directo de su hija, permitiendo que el caso fuera conocido y se iniciara la investigación correspondiente.

¿Qué significa el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado?

Este delito, según lo expuesto en el texto, implica actos sexuales cometidos contra menores de 14 años bajo circunstancias que agravan la situación, como la intimidación, el vínculo familiar y el uso de amenazas, que en este caso incluyeron riesgos explícitos contra la madre de las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z