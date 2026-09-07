Por: Portal Bogotá

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La edición número 19 de la Carrera de la Mujer 2026 se vivió este domingo 6 de septiembre en las calles de Bogotá, con epicentro en el parque Simón Bolívar. Según información oficial del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), más de 16.000 mujeres participaron en esta emblemática competencia, que se ha consolidado como un espacio central para el deporte femenino en la capital colombiana. La jornada no solo fue una celebración atlética, sino un verdadero festejo de inclusión y encuentro ciudadano, con las mujeres como esenciales protagonistas.

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En la prueba principal, la carrera 10K, se destacaron los rendimientos de las deportistas élite. Entre ellas, Angie Orjuela, representante del Equipo Bogotá, ocupó la tercera posición con un tiempo de 37 minutos y 20 segundos. Por encima de ella, en segundo lugar, se ubicó la quindiana María Fernanda Montoya, quien cruzó la meta en 37:11, y la ganadora fue la vallecaucana Alejandra Sánchez, que logró adjudicarse el primer puesto completando el recorrido en 37 minutos exactos. Tras finalizar la competencia, Orjuela manifestó su satisfacción por los avances en su rendimiento, asegurando que espera continuar mejorando de cara al próximo Campeonato Nacional de Atletismo y la siguiente temporada, donde anticipa importantes desafíos deportivos.

El evento también se caracterizó por la diversidad y la inclusión. Se pudieron ver participantes en sillas de ruedas impulsadas por sus familiares, atletas con discapacidad visual acompañados por sus respectivos guías y corredoras con prótesis. Algunas asistentes exhibieron con orgullo las 19 medallas obtenidas en cada una de las ediciones anteriores, reafirmando su compromiso con el evento. La cita estuvo marcada por la presencia de familias, parejas, grupos de amigas e incluso mascotas, lo que reforzó su carácter de celebración comunitaria.

Daniel García Cañón, director del IDRD, destacó que la Carrera de la Mujer no solo impulsa la actividad física y el empoderamiento femenino, sino que además aporta al desarrollo económico de Bogotá. Según sus declaraciones, el impacto económico de la edición 2026 se calcula en más de 7.000 millones de pesos, producto de servicios, consumo y turismo. García Cañón subrayó especialmente que el 13 % de los asistentes provino de otras ciudades, elemento que consolida a Bogotá como anfitriona de grandes eventos deportivos y dinamizadora de la economía local. El director invitó además a los organizadores a considerar nuevas rutas en el sur de la ciudad para próximas competiciones.

Por su parte, Juan Carlos González, director de la carrera, anticipó que ya se preparan para la edición número 20, en 2027, la cual tendrá un enfoque especial orientado a continuar fortaleciendo el papel de la mujer en el deporte y la sociedad.

¿Cuál fue el impacto económico de la Carrera de la Mujer 2026 en Bogotá?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), la Carrera de la Mujer 2026 tuvo un impacto económico superior a los 7.000 millones de pesos, derivados fundamentalmente de servicios, consumo y turismo. Además, el evento atrajo a participantes de otras regiones del país, lo que impulsó la proyección de Bogotá como destino de grandes eventos deportivos.

¿Cómo se vivió la inclusión y diversidad en la Carrera de la Mujer 2026?

La edición 2026 de la Carrera de la Mujer se distinguió por su ambiente inclusivo. Participaron mujeres con discapacidad visual acompañadas por guías, personas en sillas de ruedas y corredoras con prótesis. También se presenció a familias, parejas y mascotas, consolidando la competencia como un evento de integración para la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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