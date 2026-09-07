Por: El Espectador

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El Distrito de Bogotá oficializó una normativa que busca limitar el uso de dispositivos electrónicos como celulares y otras pantallas en las aulas de instituciones educativas tanto públicas como privadas. Esta decisión llegó tras la publicación de un borrador el 28 de agosto y la recepción de 29 comentarios ciudadanos, consolidándose finalmente el pasado 7 de septiembre. La firma de la nueva resolución se llevó a cabo en el colegio público Jorge Mario Bergoglio, ubicado en la Ciudadela Cafam de Suba, y estuvo encabezada por la secretaria de Educación, Julia Rubiano, quien recalcó que esta medida busca potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Por ello, la normativa fue titulada oficialmente como “(Re)conectarnos para aprender”, apuntando directamente a la idea de que el verdadero enfoque debe estar en el desarrollo académico y no en la distracción de las pantallas.

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De acuerdo con El Espectador, la nueva normativa implica la prohibición del uso de celulares, tanto en las aulas como en los momentos de descanso. No obstante, establece excepciones para casos de monitoreo de salud, situaciones de emergencia y necesidades de ajustes razonables para garantizar la permanencia y participación de estudiantes que requieran algún apoyo especial, como quienes padecen discapacidad visual o auditiva.

Además, la regulación distingue entre los diferentes ciclos académicos. Según la Secretaría de Educación, los niños y niñas de ciclo 1 y prejardín no podrán acceder a ningún tipo de pantalla. En jardín y transición, la exposición máxima será de 30 minutos diarios; en primaria de una hora y en grados 6.º y 7.º de dos horas. A partir de octavo grado, el uso de dispositivos electrónicos como celulares, tablets y computadores está permitido únicamente con propósitos educativos, bajo la supervisión de un docente y exclusivamente para el desarrollo de actividades o proyectos académicos que así lo requieran. No existe un límite de tiempo específico en estos casos, ya que depende de la necesidad pedagógica.

La resolución aclara que ningún estudiante estará obligado a portar ni llevar un dispositivo propio para participar en las actividades pedagógicas, ni la norma impide el porte del celular en la institución. El plazo dado por la entidad distrital para la implementación total de la medida es marzo de 2027, de modo que cada colegio pueda adaptar y garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas en ese periodo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Desde cuándo será obligatoria la restricción de celulares en los colegios de Bogotá?

La Secretaría de Educación de Bogotá estableció marzo de 2027 como la fecha límite para que todas las instituciones educativas de la ciudad implementen y hagan cumplir la normativa que restringe el uso de celulares y demás pantallas en las aulas y espacios escolares, según información publicada por El Espectador.

¿Cuáles son las excepciones que permite la nueva normativa sobre celulares en colegios?

De acuerdo con la Resolución firmada por el Distrito, solo se permitirá el uso de celulares y pantallas en casos de emergencia, monitoreo de salud del estudiante o cuando sean necesarios para garantizar la participación de estudiantes con discapacidades visuales o auditivas. En estos casos, el uso estará supervisado por docentes y orientado exclusivamente a fines pedagógicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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