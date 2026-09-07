Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En los últimos tiempos, Bogotá ha dado pasos firmes para fortalecer sus políticas sociales, permitiendo a ciudadanos y entidades acceder y consultar proyectos e iniciativas de manera centralizada. De acuerdo con información publicada por el Distrito y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), se ha implementado el Mapa Social Bogotá, una plataforma georreferenciada que reúne tanto iniciativas públicas como privadas orientadas al beneficio de la población capitalina.

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Esta herramienta digital facilita la consulta de información sobre proyectos sociales activos en la ciudad, permitiendo que los usuarios accedan a oportunidades y recursos de manera sencilla. Según datos oficiales, ya más de 120 entidades privadas, entre empresas, fundaciones, universidades y cooperantes internacionales, han registrado alrededor de 160 proyectos sociales activos en la plataforma. El Mapa Social Bogotá, liderado por la SDIS, se convierte así en un punto de articulación donde convergen diferentes actores sectoriales, todos con el propósito de ampliar y mejorar las oportunidades para quienes residen en la ciudad.

Actualmente, la plataforma permite consultar más de 5.200 iniciativas y proyectos sociales implementados por organismos públicos y privados en la capital. Además, proporciona acceso a 67 indicadores clave en cada una de las 20 localidades de Bogotá, herramienta fundamental para conocer de manera precisa las necesidades territoriales y así diseñar políticas públicas más efectivas. De acuerdo con la SDIS, la visualización de estos indicadores contribuye a que los recursos se destinen a proyectos de mayor impacto, concentrándose en las poblaciones que requieren más atención.

El Mapa Social Bogotá está estructurado en seis secciones intuitivas: Home, que ofrece una descripción general y acceso al manual de usuario; Indicadores, con los principales datos de cada localidad; Oferta Pública y Oferta Privada, para identificar proyectos según el tipo de entidad y población objetivo; Análisis, que integra los datos de las secciones anteriores para facilitar una lectura completa de la realidad social; y Acuerdos Transformadores, dedicado a mostrar cómo las empresas pueden vincularse con los servicios de la SDIS. Para acceder o participar, las organizaciones privadas deben escribir al correo oficial, ya que el acceso es restringido a usuarios previamente asignados, garantizando un manejo responsable de la información.

En suma, el Mapa Social Bogotá representa un avance clave en la gestión social de la ciudad, convocando el compromiso de entidades públicas, privadas y de la ciudadanía para generar cambios estructurales que permitan una Bogotá más incluyente y competitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el Mapa Social Bogotá y quiénes pueden acceder a la plataforma?

El Mapa Social Bogotá opera como una plataforma que organiza y georreferencia la oferta social en la ciudad. Permite filtrar información sobre proyectos e indicadores según localidad o tipo de entidad, facilitando el análisis de necesidades y la planeación de intervenciones. Para acceder, es necesario contar con un usuario asignado, por lo que las organizaciones interesadas deben escribir al correo oficial de la SDIS y cumplir con los requisitos de vinculación.

¿Cuáles son los indicadores sociales que se pueden consultar en el Mapa Social Bogotá?

La plataforma permite visualizar 67 indicadores sociales diferentes en las 20 localidades de Bogotá. Estos datos ofrecen un panorama sobre las necesidades y condiciones de cada área, apoyando la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas efectivas. Entre los indicadores se encuentran variables demográficas, económicas y relacionadas con bienestar social, según información del Distrito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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