La movilidad en el norte de Bogotá sufrirá un cambio drástico en los próximos días. Las autoridades distritales confirmaron que el próximo domingo 13 de septiembre dará inicio oficial al desmonte y demolición del tradicional puente vehicular ubicado en la intersección de la carrera Séptima con calle 100, una estructura levantada en la década de 1960 que le abrirá paso a una moderna infraestructura como parte de las obras de la nueva Troncal de la Carrera Séptima.

Sigue a PULZO en Discover

Mauricio Reina, subdirector general del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entregó los detalles de esta megaobra del Grupo 1. Según el funcionario, el viejo puente —que cuenta con 200 metros lineales y apenas dos carriles— será reemplazado por una imponente estructura de 460 metros lineales y cuatro carriles (dos en sentido oriente-occidente y dos en occidente-oriente), logrando conectar directamente la troncal de la avenida calle 68 con la carrera Séptima.

“¿Cuál es la meta? Darle paso a una nueva infraestructura […] Vamos a pasar de dos carriles que tenemos actualmente a cuatro carriles. La idea es hacer esta demolición en dos meses y entregar la nueva infraestructura en solamente un año“, explicó el funcionario distrital.

Para evitar un colapso total en la concurrida zona de Usaquén, el IDU indicó que los trabajos más pesados de demolición se ejecutarán en horario nocturno, entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m. Durante el día se mantendrá la circulación habitual de cuatro carriles, mientras que en la franja nocturna habrá cierres parciales dejando un solo carril habilitado por sentido para el paso de maquinaria pesada.

Lee También

🚧Esta mañana el subdirector Mauricio Reina anuncia la demolición del puente de la cra. Séptima con calle 100 para darle paso a una nueva infraestructura más amplia. pic.twitter.com/BhUsUKjyxX — IDU Bogotá (@idubogota) September 7, 2026

El proceso técnico incluirá el retiro de la capa asfáltica y las barandas de protección, aplicando cortes milimétricos con tecnología de hilo diamantado para acelerar el cronograma. Las secciones retiradas serán desmontadas en camabajas y destruidas en el mismo sitio.

Asimismo, desde ya se advierte a los conductores que en los próximos días se implementarán desvíos y ajustes viales complementarios, como la habilitación de un doble sentido sobre la carrera 11. Las autoridades hicieron un llamado urgente a transitar con precaución y acatar estrictamente la señalización provisional para sobrevivir al caos vehicular que traerá esta esperada transformación vial.

* Pulzo.com se escribe con Z