Un hombre permanece hospitalizado luego de resultar herido en medio de una discusión ocurrida en Usme, al sur de Bogotá. El ciudadano habría reclamado a un conductor que estuvo a punto de embestirlo, situación que desencadenó un violento enfrentamiento.

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Durante el altercado, el conductor habría atacado al hombre con una botella y le causó una grave lesión en el cuello. Por la gravedad de la herida, la víctima tuvo que ser llevada de urgencia al Hospital de Meissen, donde actualmente recibe atención médica.

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La familia del afectado manifestó su preocupación por su estado de salud y aseguró que necesita someterse a una nueva intervención quirúrgica. También solicitaron que pueda ser remitido a otro centro asistencial para continuar con el tratamiento requerido.

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Según denunciaron sus allegados, el presunto responsable de la agresión se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento de los hechos. El caso es materia de investigación y se suma a los episodios de violencia e intolerancia que continúan registrándose en distintos sectores de la capital.

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