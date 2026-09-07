Una explosión registrada durante la madrugada de este lunes generó alarma entre los habitantes del sector de San Francisco, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

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De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, en el lugar habría sido activado un artefacto explosivo improvisado. Pese a la detonación, el hecho no dejó personas lesionadas ni se reportaron daños materiales, según el balance preliminar de las autoridades.

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Tras recibir el reporte sobre la explosión, la Policía desplegó en la zona unidades de investigación criminal e inteligencia, con el propósito de establecer cómo ocurrieron los hechos y cuáles habrían sido los motivos.

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La teniente coronel Viviana Mendivelso, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que las primeras labores están enfocadas en recopilar información que permita determinar los móviles del caso.

“De manera inmediata se dispuso de un componente de investigación criminal e inteligencia policial que adelanta las labores correspondientes para establecer los móviles de este hecho”, señaló la oficial.

Por ahora, no se ha establecido públicamente quién habría instalado o activado el artefacto.

Al sitio también acudieron especialistas de antiexplosivos, quienes realizaron la inspección técnica correspondiente y revisaron los posibles elementos que habrían sido utilizados para fabricar el dispositivo.

Estas labores buscan establecer las características del artefacto y recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física que puedan ser incorporados a la investigación.

Con estos elementos se espera avanzar en la identificación e individualización de las personas que estarían relacionadas con la detonación.

Uno de los principales interrogantes que deberán resolver los investigadores es determinar si la explosión habría tenido como propósito generar una amenaza, intimidar a alguien o afectar directamente a una persona, establecimiento o inmueble.

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Hasta el momento, la Policía no ha confirmado ninguna de estas hipótesis, por lo que las circunstancias y el posible móvil permanecen bajo investigación.

Las autoridades también buscan establecer si antes o después de la detonación fueron observadas personas o vehículos sospechosos en los alrededores.

La Policía Metropolitana hizo un llamado a los habitantes de San Francisco y a quienes puedan tener información relevante para que la suministren a las autoridades. Cualquier dato relacionado con movimientos sospechosos o personas y vehículos que hayan estado en la zona podría contribuir al esclarecimiento del caso.

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