Una explosión registrada este viernes 4 de septiembre en un cuartel militar de Bolivia dejó al menos 52 personas heridas y provocó importantes daños materiales tanto dentro de la instalación como en sectores cercanos.

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La detonación ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde, hora local, en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 ‘Bolívar’, ubicado en Viacha, municipio situado a unos 35 kilómetros de La Paz.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la emergencia se habría originado de manera accidental por la detonación de material pirotécnico que permanecía almacenado dentro de la instalación militar.

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Entre las personas afectadas hay civiles, militares, premilitares y policías, quienes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de La Paz y El Alto.

El balance entregado por las autoridades sanitarias señala que ocho de los heridos presentan lesiones de gran magnitud. Además, seis menores de edad resultaron afectados y presentan heridas en las piernas y la espalda.

Por ahora, las autoridades bolivianas no reportan personas fallecidas como consecuencia de la explosión.

Over 50 people injured in explosion at military post in Viacha, Bolivia. – local media pic.twitter.com/BfWnLYSudT — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 4, 2026

¿Qué provocó la explosión en el cuartel militar?

El Ministerio de Defensa de Bolivia indicó que la detonación estuvo relacionada con material pirotécnico almacenado en el recinto militar.

Las autoridades informaron que hubo daños en la infraestructura y en algunos depósitos del centro militar. Sin embargo, todavía no existe un cálculo oficial sobre el valor de las pérdidas.

Tampoco se ha establecido cuánta cantidad de material pirotécnico permanecía almacenada en el lugar cuando ocurrió la detonación.

El Ministerio de Defensa aseguró que el área fue asegurada después del incidente y que se pusieron en marcha las investigaciones para establecer con precisión qué ocurrió.

Aunque el reporte inicial apunta a una detonación accidental, las autoridades todavía deben determinar qué circunstancias llevaron a que el material explotara y si hubo algún factor que contribuyera al incidente.

La Gobernación de La Paz activó los protocolos de emergencia para coordinar la atención de los afectados y facilitar su traslado a los centros médicos que recibieron a los heridos.

Las autoridades sanitarias continúan haciendo seguimiento al estado de salud de las personas afectadas, por lo que el balance podría modificarse a medida que avancen las horas.

Explosión también causó daños en viviendas cercanas

La emergencia no se limitó al interior del recinto militar.

Videos difundidos después de la explosión muestran el impacto que tuvo la detonación en Viacha y el temor que generó entre los habitantes de la zona.

Las imágenes y testimonios publicados en redes sociales y medios locales también evidenciaron daños en viviendas ubicadas en los alrededores del cuartel.

Uno de los principales efectos reportados se presentó en las ventanas de algunas casas cercanas, que resultaron afectadas por la fuerza de la explosión.

La magnitud de la detonación provocó momentos de tensión entre los habitantes del municipio, mientras organismos de emergencia y autoridades militares atendían la situación.

🇧🇴 ÚLTIMA HORA: Una fuerte explosión en un cuartel militar en La Paz, Bolivia, deja al menos 55 heridos, varios de ellos de gravedad. El incidente se debió presuntamente a la detonación accidental de material pirotécnico. pic.twitter.com/nZRWr9SkQF — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 4, 2026

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