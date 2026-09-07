Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El fallecimiento de Liliana Caballero Durán, ocurrido el domingo 6 de septiembre y confirmado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha dejado una profunda huella en la administración pública y quienes valoran el servicio desinteresado a la ciudad. Galán, mediante un mensaje en X, recordó el legado de Caballero, quien durante los primeros meses de su mandato se desempeñó como secretaria general. El alcalde expresó su respeto y afecto al reiterar una de las enseñanzas de Caballero: preferir hablar de “servidores públicos” en lugar de “funcionarios públicos”, subrayando así el enfoque humano y comprometido que caracterizó su labor. De acuerdo con las palabras de Galán, esa fue una convicción central en la vida profesional de Caballero, que sirvió con dedicación a Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La trayectoria profesional de Liliana Caballero estuvo marcada por la excelencia académica y el compromiso con la transformación estatal. Fue doctora en derecho, ciencias políticas y sociales y Especialista en ciencias penales y penitenciarias de la Universidad Nacional de Colombia. Con un perfil experto en modernización institucional y gestión pública, dedicó la mayor parte de su carrera a fortalecer el sector público. En su papel como secretaria general en la Alcaldía de Bogotá, durante el segundo periodo de Antanas Mockus, impulsó la creación del Sistema de Servicio al Ciudadano y el Modelo de Gestión Jurídica Pública, iniciativas que aún permean la administración local. También fue responsable de la puesta en marcha del Archivo Distrital, de la elaboración de la Reforma Administrativa y de la implementación del modelo de Contratación Transparente.

En el ámbito nacional, Caballero ocupó el cargo de directora del Departamento Administrativo de la Función Pública en el segundo periodo del expresidente Juan Manuel Santos. De acuerdo con información de El Espectador, ejerció como procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública junto al procurador Fernando Carrillo. Asimismo, lideró el Instituto de Liderazgo Público de la Universidad Nacional y fue asesora de la rectora Dolly Montoya.

Caballero también se destacó en la docencia, impartiendo clases en la maestría de Gestión Pública de la Universidad de los Andes y en el Instituto Nacional de Administración Pública de España. Internacionalmente, fue presidenta y consultora del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), además de colaborar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Fundación Ford y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El impacto de su labor fue resaltado por figuras como el expresidente Juan Manuel Santos y la exalcaldesa Claudia López, quienes, a través de mensajes públicos, destacaron su ejemplo, profesionalismo y entrega. Rodrigo Uprimny, investigador de DeJusticia y profesor universitario, también enfatizó la importancia del legado de Caballero, en especial su papel en la defensa jurídica del Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el aporte de Liliana Caballero Durán a la administración pública en Bogotá y el país?

Liliana Caballero se distinguió por modernizar procesos clave en la gestión pública, como la creación del Sistema de Servicio al Ciudadano y el Modelo de Gestión Jurídica Pública en Bogotá, y por implementar el modelo de Contratación Transparente. Su liderazgo también fue relevante a nivel nacional al dirigir el Departamento Administrativo de la Función Pública, aportando a la profesionalización y transparencia en las instituciones.

¿Qué significa el Modelo de Gestión Jurídica Pública en Colombia?

El Modelo de Gestión Jurídica Pública es una estrategia adoptada en Bogotá para garantizar que la defensa jurídica del Estado sea eficiente y oportuna, evitando pérdidas judiciales y promoviendo la transparencia administrativa. Consiste en profesionalizar los equipos legales estatales y sistematizar los procedimientos para responder adecuadamente a los retos legales de la administración pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.