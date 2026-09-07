Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Bogotá enfrenta actualmente uno de los retos más complejos en materia de movilidad, destacándose como una de las ciudades con peor tráfico vehicular en Latinoamérica. A esta situación se le suma la ejecución de una serie de obras que se adelantan en los principales corredores viales de la capital, complicando aún más el desplazamiento diario de miles de ciudadanos. En este contexto, es fundamental que los habitantes de Bogotá organicen con mayor atención su recorrido, sobre todo en fechas específicas como el 7 de septiembre, para evitar retrasos y contratiempos.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información proporcionada, uno de los aspectos clave para quienes se movilizan en la ciudad es el cumplimiento de la restricción conocida como pico y placa. Para la jornada del 7 de septiembre, la normativa establece que los vehículos cuya placa termine en los dígitos 6, 7, 8, 9 y 0 tienen prohibido circular durante el horario comprendido entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. Es una medida pensada para favorecer la movilidad reduciendo la cantidad de automóviles particulares circulando en horas pico, aunque implica que los conductores deban planificar alternativas de transporte o programar su movilidad en horarios donde la restricción no aplica.

Por otro lado, para quienes utilizan el transporte público, la novedad es que el sistema Transmilenio —uno de los principales medios masivos de la ciudad— inicia operaciones en la fecha mencionada bajo condiciones de normalidad. Esta información resulta relevante para usuarios habituales, ya que permite prever desplazamientos sin inconvenientes asociados a cierres o retrasos dentro del sistema, una situación que ocurre con cierta frecuencia en Bogotá.

Es importante mencionar que, ante los cierres viales y desvíos que generan las obras en curso, se recomienda estar atentos a las rutas alternas habilitadas y a los reportes en tiempo real sobre movilidad. De esta manera, tanto conductores particulares como usuarios de transporte público podrán tomar decisiones informadas y evitar demoras innecesarias. En definitiva, la combinación de restricciones como el pico y placa, las obras en las vías principales y el funcionamiento del sistema Transmilenio configuran el panorama actual de movilidad en Bogotá.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá actualmente?

La medida de pico y placa en Bogotá consiste en la restricción para la circulación de vehículos particulares según el último dígito de la placa, durante un horario específico, que para esta fecha es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Esta norma busca mejorar las condiciones de tráfico en la ciudad y requiere que los conductores consulten diariamente cuáles placas están habilitadas para movilizarse.

¿Cuál es la situación actual del sistema Transmilenio en Bogotá?

De acuerdo con la información disponible, el sistema Transmilenio comienza su operación en la fecha indicada con total normalidad, lo que implica que los servicios regulares están disponibles para los usuarios y no se han reportado novedades que afecten su funcionamiento durante ese día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z