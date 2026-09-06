Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la gestión de los residuos sólidos representa uno de los retos ambientales más relevantes, especialmente desde los hogares. De acuerdo con el Observatorio Ambiental de Bogotá de la Secretaría Distrital de Ambiente, la ciudadanía está invitada a tomar acciones concretas para aprovechar al máximo los residuos que genera diariamente en el entorno doméstico, priorizando la separación y el reciclaje. Esta práctica es crucial para mejorar no solo la calidad de vida en la capital, sino también el cuidado del medioambiente, según informa la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

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Durante el primer trimestre de 2026, el relleno sanitario Doña Juana, ubicado en Ciudad Bolívar, recibió un promedio de 6.769 toneladas diarias de residuos. A este lugar no solo llegan desechos del Distrito Capital, sino también de municipios cercanos como Cáqueza, Choachí, Chipaque, Fosca, Gutiérrez, Ubaque y Une. Esta gran cantidad de desechos pone de manifiesto la urgencia de adoptar mejores prácticas de separación en la fuente. Greenpeace advierte que aproximadamente el 65 % de los residuos que ingresan al relleno sanitario corresponde a materiales orgánicos contaminados, los cuales, al ser enterrados de forma inapropiada, causan grandes impactos ambientales. El 35 % restante incluye materiales como papel, cartón, vidrio y metales.

Frente a este panorama, existen diversas alternativas para dar un mejor destino a los residuos orgánicos, tales como restos de frutas, verduras, cáscaras de huevo, podas o residuos de jardín. Una opción importante son las iniciativas comunitarias, donde colectivos ciudadanos emplean tecnologías como las pacas digestoras, capaces de transformar los residuos orgánicos en abono rico en nutrientes, contribuyendo así a la mejora del suelo y el crecimiento de las plantas, según la Alcaldía Mayor de Bogotá. Dentro de los hogares, el compostaje doméstico y el uso de cáscaras de huevo trituradas ofrecen soluciones prácticas, especialmente para quienes tienen jardines o huertas. Además, existen empresas que brindan servicios de recolección especializada para facilitar este proceso a quienes no pueden gestionarlo de manera personal.

El distrito impulsa la economía circular a través de estrategias como la Ruta Selectiva de Residuos Orgánicos, liderada por el Instituto para la Economía Social (IPES). Tan solo en 2025, este programa recolectó y transformó más de 71.000 kilogramos de residuos orgánicos al mes en 15 plazas de mercado y cinco puntos comerciales, convirtiéndolos en compost para la recuperación de suelos. Por otro lado, el programa ReGenera ha gestionado desde febrero de 2024 una cantidad destacable de residuos orgánicos del sector gastronómico: 8.417 toneladas, lo que equivale a la carga de 842 camiones de basura, evitando la emisión de 2.550 toneladas de dióxido de carbono equivalente a lo que generan 550 automóviles particulares en un año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué alternativas existen para el aprovechamiento de residuos orgánicos en Bogotá?

En Bogotá, la población puede participar en iniciativas comunitarias orientadas al compostaje, aprovechar los residuos en casa mediante compostaje doméstico o emplear servicios especializados para la recolección de estos desechos. Además, programas distritales como la Ruta Selectiva de Residuos Orgánicos y ReGenera convierten estos materiales en abono, impulsando la economía circular.

¿Cuál es el impacto ambiental de los residuos orgánicos en el relleno sanitario Doña Juana?

De acuerdo con Greenpeace, cerca del 65 % de los residuos que llegan al relleno sanitario Doña Juana son orgánicos contaminados, que al ser enterrados provocan importantes daños ambientales, incluyendo la emisión de gases como el dióxido de carbono. Reducir la cantidad de estos residuos es clave para minimizar el efecto negativo sobre el entorno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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