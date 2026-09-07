Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) de Bogotá ha impulsado una iniciativa que busca transformar la seguridad del servicio de taxi en la ciudad, dentro de la campaña “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. De acuerdo con la SDM, la entrega e instalación de códigos QR en taxis operativos acercan la información crucial tanto del vehículo como de los conductores a los usuarios, utilizando la tecnología para lograr viajes más seguros, transparentes y confiables.

Sigue a PULZO en Discover

Este sistema consiste en que, con un escaneo sencillo del código QR, cualquier persona puede verificar de inmediato si tanto el conductor como el vehículo están debidamente autorizados y si cuentan con toda la documentación necesaria para circular y prestar el servicio de transporte público. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, estos dispositivos no solo refuerzan la confianza entre pasajeros y taxistas, sino que también elevan el estándar de información y seguridad durante cada trayecto.

La implementación de los códigos QR no se limita a una sola clase de taxis: en la capital ya se instalan en taxis amarillos, que son los tradicionales, así como en vehículos verdes y en los eléctricos identificados por su color blanco con azul. Este avance incluye también jornadas de entrega en puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional El Dorado, la Terminal de Transporte sede El Salitre y las conocidas zonas rosas, donde proliferan usuarios que requieren servicios confiables.

El Distrito cuenta también con la colaboración de empresas reconocidas del sector, como Radio Taxi Aeropuerto, Taxis Libres, Super Taxi, Telecooper, Taxi Yango y Tax Express, cuyos vehículos se suman a esta estrategia tecnológica. Estas alianzas buscan una cobertura íntegra que involucre a todos los actores relevantes en la movilidad bogotana.

La SDM ha dado a conocer estas acciones y avances a través de sus canales oficiales, como la red social X (antes Twitter), donde resaltó en una publicación lo siguiente: “Seguimos llevando más seguridad a los viajes en taxi. Visitamos Radio Taxi Aeropuerto y Tax Express para avanzar en la implementación de los códigos QR de identificación en sus vehículos” (Secretaría Distrital de Movilidad, 2 de septiembre de 2026).

Finalmente, la ciudadanía puede consultar información adicional y otros servicios relacionados con la movilidad y el transporte en Bogotá a través de la plataforma digital “Mi Movilidad a un clic”, ofreciendo así más opciones para mantenerse informados y seguros en sus desplazamientos.

¿Cómo funciona el sistema de códigos QR en los taxis de Bogotá?

El sistema de códigos QR permite, mediante el escaneo con un dispositivo móvil, acceder a información oficial y actualizada del taxi y su conductor, como registro legal y documentación vigente, garantizando que ambos estén habilitados por la Secretaría Distrital de Movilidad para prestar el servicio.

¿Qué beneficios aporta la instalación de códigos QR en taxis para la ciudadanía?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, la instalación de los códigos QR fortalece la seguridad, la transparencia y la confianza de las personas usuarias al permitirles verificar fácilmente la autorización de vehículos y conductores, lo que contribuye a una movilidad más segura y confiable en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z