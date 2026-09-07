Por: Blu Radio

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Un vuelo Barranquilla-Bogotá registró un retraso de 40 minutos este lunes, debido a un incidente ocurrido durante el abordaje: un termo que llevaba el senador Carlos Meisel cayó sobre la cabeza de una mujer de 86 años, cuando el congresista intentaba guardar su maleta en el portaequipaje.

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La pasajera tuvo que descender de la aeronave por recomendación médica. Por el hecho, personal de primeros auxilios subió a atender a la mujer que viajaba a los Estados Unidos y haría conexión en Bogotá.

Ante las manifestaciones de dolor de la mujer, la tripulación le pidió que descendiera del avión para que recibiera atención médica más especializada y poder determinar con certeza si puede realizar el viaje.

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Le manifestaron también de parte de Latam que ellos se encargarán de que viaje hoy mismo, si el parte médico es favorable. En este momento el avión de Latam ya está en la pista listo para despegar.

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