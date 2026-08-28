Frontier Airlines solicitó a la Aeronáutica Civil autorización para operar cuatro nuevas rutas internacionales entre Orlando, Estados Unidos, y Colombia. La propuesta contempla conexiones directas con Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali, con una frecuencia diaria en cada trayecto.

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En total, la aerolínea estadounidense pidió siete frecuencias semanales para cada una de las cuatro rutas, lo que representa 28 vuelos de ida desde Orlando hacia Colombia y otros 28 de regreso.

Sin embargo, la operación todavía no está aprobada y la Aerocivil se encuentra evaluando la solicitud.

Las rutas propuestas son Orlando-Bogotá-Orlando, Orlando-Medellín-Orlando, Orlando-Cartagena-Orlando y Orlando-Cali-Orlando.

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De concretarse, la iniciativa ampliaría las alternativas de conectividad aérea entre Florida y algunos de los principales mercados colombianos, tanto para pasajeros como para el transporte de correo y carga.

Frontier planteó operar estas conexiones con aviones Airbus A320 y A321, modelos que hacen parte de su flota. La compañía solicitó derechos de tráfico hasta la cuarta libertad del aire, que permiten transportar pasajeros, correo y carga desde el país de origen hacia otro Estado y realizar posteriormente el viaje de regreso.

Por ahora, Frontier no ha definido públicamente las fechas de inicio, horarios, tarifas ni condiciones comerciales de los vuelos. La autorización deberá ser evaluada por la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales de la Aerocivil, por lo que el aviso administrativo no significa que las rutas ya estén autorizadas.

La posible llegada de Frontier reforzaría la competencia en el mercado aéreo colombiano, especialmente por su modelo de ultrabajo costo, que ofrece tarifas iniciales reducidas y cobra por separado servicios como equipaje y selección de asiento.

La aerolínea transportó 33 millones de pasajeros en 2025, obtuvo ingresos por US$3.700 millones y operó más de 440 rutas directas en más de 100 aeropuertos de Estados Unidos, México y el Caribe. Actualmente cuenta con una flota de 176 aviones Airbus A320 y A321.

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