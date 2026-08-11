Por: Noticiero 90 minutos

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El aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, principal terminal aérea al servicio de Cali y el Valle del Cauca, logró restablecer este lunes 10 de agosto la normalidad en sus operaciones, de acuerdo con la información suministrada por la Aeronáutica Civil. La reanudación de los vuelos se produjo después de las afectaciones ocasionadas por un fuerte sismo que impactó a varias regiones del país durante la jornada. El hecho trastocó de manera directa el suministro de energía en las instalaciones aeroportuarias e interrumpió el ritmo normal de la operación, situación que generó inquietud entre pasajeros y compañías aéreas.

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Según confirmó la Aeronáutica Civil, los equipos técnicos y las autoridades pertinentes concluyeron las labores de verificación de los sistemas en el aeropuerto. Gracias a estas inspecciones, se pudo determinar que existían plenamente las condiciones de seguridad necesarias para reactivar los itinerarios y devolver la confianza a quienes dependen de este eje de transporte regional. Así lo señaló la entidad a través de sus canales oficiales, remarcando que la recuperación total del servicio eléctrico permitió superar los inconvenientes derivados del evento telúrico.

Durante las horas inmediatamente posteriores al sismo, distintas aerolíneas tuvieron que cancelar o modificar sus vuelos ante las intermitencias presentadas en la terminal. Por ello, la Aeronáutica Civil recomendó a los viajeros consultar directamente con sus compañías el estado actualizado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, instrucción clave para evitar mayores contratiempos. La entidad también indicó que mantiene su disposición para hacer seguimiento constante a la situación, acompañando a los usuarios y actores de la operación aérea para facilitar la normalidad de manera progresiva.

A pesar del restablecimiento de la operación, la autoridad civil recalcó que los pasajeros afectados deberán contactar a las aerolíneas para conocer modificaciones en sus itinerarios o identificar alternativas disponibles para cada situación específica. La vigilancia sobre el desarrollo del servicio continuará, con la promesa de entregar reportes actualizados a través de canales oficiales en caso de que se presenten cambios.

El restablecimiento del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón es fundamental para la atención de emergencias y la conectividad del suroccidente colombiano, garantizando así la salida y llegada de viajeros a Cali y sus alrededores tras situaciones de emergencia natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomó la Aeronáutica Civil tras el sismo en el aeropuerto de Cali?

La Aeronáutica Civil ordenó la verificación exhaustiva de los sistemas del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón luego del sismo, asegurando que existieran condiciones de seguridad para la reactivación de los vuelos. La entidad recomendó a los pasajeros revisar con sus aerolíneas el estado de sus vuelos y se comprometió a brindar monitoreo constante y nuevos reportes oficiales si se presentan actualizaciones.

¿Qué deben hacer los pasajeros si sus vuelos en el Alfonso Bonilla Aragón fueron afectados tras el sismo?

Los pasajeros cuyos vuelos se vieron alterados por la emergencia deben comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado de sus itinerarios y conocer las alternativas disponibles. La Aeronáutica Civil enfatizó la importancia de esta medida para evitar desplazamientos innecesarios hacia la terminal y reducir complicaciones adicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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