Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la Empresa de Servicios Públicos de Cali, anunció que este martes 11 de agosto se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento, reparación y modernización en los sistemas de acueducto, energía y alcantarillado en diversos sectores de la ciudad. Según la información oficial proporcionada, estos procedimientos incluyen intervenciones especiales en zonas que resultaron afectadas por el reciente movimiento telúrico, así como labores de reparación de redes, revisión de posibles daños y mantenimiento de canales. De acuerdo con Emcali, durante el avance de estas actividades es posible que se presenten afectaciones temporales en la prestación de los servicios públicos.

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Dentro del detalle ofrecido por la empresa, se especifica que en el barrio Ciudad Capri, puntualmente en la calle 10 Bis con carrera 72 —sector impactado luego del sismo—, se realizará un trabajo especial. Asimismo, se han programado reparaciones en puntos como El Bosque (calle 47 con avenida 7 Norte), Ciudadela Pasoancho (calle 13 A con carrera 80), Colseguros (carrera 32 # 13 - 49 y calle 14 con carrera 32), Cristóbal Colón (calle 15 con carrera 33 A), Nueva Tequendama (calle 5 entre carreras 52 y 53) y San Fernando Nuevo (calle 5 B4 # 36 B 87). Además, se hará verificación de un posible daño en la red de acueducto en la carrera 8 con calle 62, barrio Villacolombia. Toda esta información fue divulgada directamente por Emcali y recopilada por el portal 90 Minutos.

Para el sistema de energía, las cuadrillas de Emcali continúan trabajando en sectores aún pendientes de inspección o reparación. Entre los circuitos afectados figuran Petecuy, Fundente (en parte del barrio San Luis), Cencar (zona Industrial Yumbo), San Marcos (vía a Mulaló) y los reconectadores Primero de Mayo, El Campo (calle 5 con carrera 94), Carrera 5 Norte (barrio La Merced) y San Judas (entre El Guabal y Cristóbal Colón). Otros reconectadores donde se mantienen trabajos incluyen Feeder IV, Dapa, El Carmelo (entre Los Guaduales y Los Alcázares), Carrera 10 (en Alameda, calle 9 con carrera 23), Cuidad Córdoba, Las Acacias, Cristales, San Nicolás y Limonar (calle 5 con carrera 66).

Estas labores buscan restablecer la normalidad en la prestación de los servicios básicos en sectores impactados por el reciente sismo, y se recomienda a los ciudadanos consultar los comunicados oficiales de Emcali y portales reconocidos como 90 Minutos para estar informados sobre los avances y nuevas programaciones de mantenimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Cali estarán sin agua y energía el 11 de agosto por trabajos de Emcali?

Barrios afectados como Ciudad Capri, El Bosque, Ciudadela Pasoancho, Colseguros, Cristóbal Colón, Nueva Tequendama, San Fernando Nuevo y Villacolombia podrían experimentar cortes de agua, mientras sectores conectados a los circuitos Petecuy, Fundente, Cencar, San Marcos y diversos reconectadores tendrán interrupciones de energía, de acuerdo con los informes de Emcali recogidos por 90 Minutos.

¿En qué consiste la intervención de Emcali tras el sismo en Cali?

La intervención de Emcali incluye mantenimiento, reparación y verificación de daños en los sistemas de acueducto y energía en barrios afectados por el sismo, lo que implica trabajos en redes y canales para restaurar los servicios, según la información comunicada oficialmente por la empresa y publicada por 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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