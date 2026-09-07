Por: Noticiero 90 minutos

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dio a conocer en su más reciente informe que la cadena volcánica Los Coconucos, donde se halla el volcán Puracé, registró en las últimas 24 horas una emisión de ceniza cuya columna alcanzó una altura máxima de 200 metros. Esta actividad fue registrada por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPO) y la ceniza fue dispersada hacia el noroccidente. El volcán se mantiene bajo alerta naranja, lo que implica inestabilidad y un nivel de actividad considerablemente alto, exigido de constante monitoreo por parte de las autoridades, de acuerdo con el SGC.

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Según explicó el SGC, persisten señales relacionadas con la dinámica de fluidos al interior de los conductos del volcán, específicamente las conocidas como tremor (TR), que se localizan debajo del cráter a profundidades inferiores a un kilómetro. Además, se reporta sismicidad vinculada al fracturamiento de roca, especialmente en la zona nororiental del volcán, con eventos ocurridos entre siete y once kilómetros de profundidad. El monitoreo de gases realizado por la entidad sigue detectando emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y un incremento en el dióxido de carbono (CO₂), aunque hasta ahora no se han observado anomalías térmicas en el fondo del cráter.

Durante el estado de alerta naranja pueden presentarse variaciones temporales en la actividad, las cuales no necesariamente representan un retorno a la estabilidad. Para pasar a una alerta amarilla, el SGC advierte que primero será necesario un tiempo prudencial de evaluación de los parámetros monitoreados, que permita confirmar una tendencia confiable de estabilidad. En ese sentido, la entidad recomendó a la comunidad no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga ni a las cabeceras de los ríos, ya que podrían ocurrir de manera repentina emisiones peligrosas de gases, ceniza y fragmentos de roca.

El mapa de amenaza del volcán Puracé, divulgado por el SGC, clasifica el área en tres zonas según el nivel de riesgo: alta, media y baja. La zona de amenaza alta abarca las áreas más cercanas al cráter, incluyendo sectores de Popayán y Puracé, además de varias veredas y cuencas hidrográficas. En caso de erupción, esta zona podría experimentar afectaciones más severas, entre ellas caída de piroclastos como ceniza y lapilli (fragmentos sólidos arrojados por el volcán), con acumulaciones superiores a diez centímetros, así como corrientes de densidad piroclástica compuestas por gases calientes, ceniza y rocas que podrían desplazarse a gran velocidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual del volcán Puracé y qué implica la alerta naranja?

El volcán Puracé permanece en estado de alerta naranja, lo que implica una actividad elevada, inestabilidad interna y la necesidad de vigilancia constante. Esta alerta indica que, aunque pueden presentarse variaciones momentáneas en sus niveles de actividad, no debe asumirse que el volcán ha regresado a un estado seguro o estable.

¿Cuáles son las principales zonas de riesgo ante una posible erupción del volcán Puracé?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la zona de amenaza alta por el volcán Puracé abarca áreas cercanas al cráter en los municipios de Popayán y Puracé, varias veredas y cuencas de ríos. Estas zonas tendrían el mayor riesgo en caso de una erupción debido a la caída de piroclastos y la amenaza de corrientes piroclásticas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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