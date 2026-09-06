Por: El Espectador

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) comunicó su informe más reciente acerca de la actividad que se presenta en la cadena volcánica Los Coconucos, con especial énfasis en el volcán Puracé. Según el reporte, en las últimas 24 horas se registró una emisión de ceniza, alcanzando una altura de hasta 200 metros, lo cual fue identificado y monitoreado por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPO). Este fenómeno se diseminó hacia el noroccidente y se enmarca dentro de la alerta naranja en la que permanece el volcán, indicando una actividad vigilada y un nivel de riesgo considerable.

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La institución resaltó además que sigue predominando la presencia de señales relacionadas con el movimiento de fluidos en los conductos internos del volcán, especialmente las conocidas como tremor (TR), localizadas bajo el cráter a profundidades menores a un kilómetro. Se mantiene, igualmente, la sismicidad asociada al fracturamiento de roca, con la mayoría de los eventos registrados al nororiente del Puracé y profundidades que varían entre 7 y 11 kilómetros, según información confirmada por el SGC.

En cuanto a la vigilancia de gases, el SGC indicó que continúan las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y un aumento continuo en los niveles de dióxido de carbono (CO2). Sin embargo, los análisis recientes no han determinado la presencia de anomalías térmicas en el fondo del cráter, lo que agrega detalles precisos sobre el comportamiento actual del volcán.

El SGC enfatizó que, en la alerta naranja, el volcán Puracé experimenta inestabilidad y cambios importantes en su comportamiento que exigen un monitoreo constante. La entidad puntualizó que en este estado pueden observarse variaciones temporales en la actividad, pero una disminución momentánea no significa que la situación sea estable y segura. Cambiar a alerta amarilla requiere un periodo sostenido en el que se evalúen todos los parámetros monitoreados y se confirme una estabilidad confiable.

El llamado del SGC a la comunidad es claro: se recomienda no acercarse a las áreas de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga ni a las cabeceras de los ríos que allí nacen, ya que existe el riesgo de emisiones súbitas de gases, ceniza y rocas. El mapa de amenaza del Puracé identifica una zona de amenaza alta, donde la afectación sería mayor en caso de erupción: incluye partes de los municipios de Popayán y Puracé, algunas veredas y cuencas de ríos destacados por la entidad. En estas áreas, en caso de una erupción, podrían presentarse acumulaciones de ceniza y lapilli superiores a 10 centímetros y corrientes piroclásticas cuya velocidad podría superar varios cientos de kilómetros por hora.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa que el volcán Puracé esté en alerta naranja según el SGC?

De acuerdo con el SGC, que el volcán Puracé esté en alerta naranja implica que presenta inestabilidad notable y un nivel de actividad considerablemente alto, por lo que requiere observación constante. Este estado de alerta indica que pueden darse variaciones temporales en la actividad y que, aunque haya momentos de aparente disminución, no necesariamente el sistema es seguro o estable.

¿Cuáles son las zonas de mayor riesgo ante una posible erupción del volcán Puracé?

El SGC define la zona de amenaza alta como aquella más cercana al cráter del volcán Puracé, que comprendería partes de los municipios de Popayán y Puracé, así como veredas como Campamento, Pululó y otras. También incluye las cuencas de los ríos Cocuy, San Francisco, Vinagre, Anambío y la quebrada Agua Blanca, identificando estos lugares como los más vulnerables en caso de presentarse una erupción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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