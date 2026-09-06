Por: El Espectador

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Roy Barreras, político colombiano y médico de profesión, hizo público su retiro definitivo de la vida política este domingo 6 de septiembre, después de dos décadas sumergido en ese campo y otros veinte años dedicados a la medicina. El anuncio fue hecho en sus redes sociales, donde enfatizó que su ciclo en la política y en la medicina ha concluido al afirmar: “No más medicina; no más política. ¡Los dejo descansar!”. Este mensaje marcó el final de una trayectoria caracterizada por el tránsito entre distintos espectros ideológicos: Barreras fue uribista, santista y posteriormente cercano al Pacto Histórico durante el gobierno de Gustavo Petro, llegando incluso a ser el primer presidente del Senado bajo ese mandato, según lo publicado por El Espectador.

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El retiro fue acompañado de imágenes que evidencian su graduación como magíster en Literatura Creativa de la Universidad de Salamanca. En este contexto, Barreras manifestó su intención de dedicar los siguientes años a la literatura y a la exploración de preguntas profundas sobre la naturaleza humana: la capacidad del ser humano tanto para la crueldad como para el arte. Su frase de despedida, “carpe diem”, condensa la nueva etapa que inicia.

Barreras ocupó múltiples roles dentro de la política colombiana. Su carrera tuvo inicios en el ámbito conservador y liberal; más adelante, apoyó los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, posicionándose como una figura versátil e influyente. Según información de El Espectador, Barreras renunció en abril de 2025 a la embajada de Colombia en el Reino Unido, cargo que ejercía desde agosto de 2023. Su salida fue consecuencia de una decisión judicial del Consejo de Estado, que anuló su elección para el período 2022-2026 en el Senado al no haber renunciado previamente a su curul mientras militaba en el Partido de la U, antes de unirse al Pacto Histórico.

El anuncio de retiro no fue abrupto. Meses antes, durante la campaña presidencial, Barreras ya había señalado que esta sería su última contienda electoral y que, tras la misma, su rumbo se encaminaría hacia la escritura. En la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, Barreras obtuvo apenas el 0,05 % de los votos, un resultado que lo llevó a reconocer la derrota la misma noche. Había llegado a esa candidatura tras ganar la consulta del Frente por la Vida, en donde obtuvo más de 257.000 votos, lejos de los tres millones estimados inicialmente.

Su primer proyecto en la literatura, la novela ‘Te llamaré Kennedy’, fue presentado como trabajo de grado y ahora se convierte en el símbolo de su nueva etapa vital. Así, la historia de Roy Barreras es también la de la búsqueda constante de nuevos caminos para servir y reflexionar sobre la sociedad colombiana.

¿Por qué Roy Barreras decidió retirarse de la política colombiana?

De acuerdo con declaraciones publicadas por El Espectador y los mensajes divulgados por el propio Roy Barreras, el exsenador manifestó que tras veinte años en la política y veinte en la medicina, siente que su ciclo en ambas profesiones ha terminado y que busca, ahora, aportar desde la literatura y la reflexión sobre la condición humana. Su retiro, anticipado meses antes, responde a una decisión personal de cambio y cierre de etapas.

¿Cuál fue la trayectoria política de Roy Barreras antes de su retiro?

Roy Barreras tuvo una vasta y variada carrera política, ocupando cargos como senador, presidente del Senado y embajador. Fue aliado de personajes como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, y militó en sectores como el Partido de la U y el Pacto Histórico. Según El Espectador, participó en batallas significativas como las del acuerdo de paz y la consulta presidencial del Frente por la Vida, aunque sus últimos resultados electorales fueron modestos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.