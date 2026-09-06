Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La iglesia Casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral anunció este domingo 6 de septiembre de 2026, desde Bogotá, el fallecimiento de su fundador, el pastor Darío Silva-Silva, mediante un comunicado oficial. El presbiterio general de la congregación expresó su gratitud por la huella imborrable que dejó quien nació en Tarqui, Huila, en 1938. Durante casi treinta años, Silva-Silva se desempeñó en diversos medios de comunicación antes de abrazar el ministerio cristiano, y la iglesia indicó que las exequias serán informadas próximamente a través de sus canales oficiales.

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Según el comunicado, Silva-Silva dedicó su vida al servicio espiritual, la enseñanza bíblica y el acompañamiento de numerosos fieles en Colombia y en otras naciones donde tiene presencia la organización. La iglesia remarcó que su partida representa una pérdida significativa tanto para la comunidad religiosa como para las personas que se sintieron guiadas por su mensaje, aunque resaltó la permanencia de su legado en quienes recibieron su orientación y apoyo a lo largo de los años.

Antes de ser uno de los principales referentes del cristianismo evangélico colombiano, Silva-Silva forjó una respetada carrera periodística. Ocupó cargos directivos y participó como locutor y columnista en distintos medios, tales como Radio Garzón (Huila), Radio Neiva, Radio Colosal, Todelar y, en televisión, en el tradicional Telenoticiero Noticolor. Su labor lo acercó primero a las familias de Tolima y del sur del país, inicialmente a través de la radio, y más adelante en los escenarios religiosos.

En 1984, emprendió su formación como ministro protestante y, tres años después, el 1 de septiembre de 1987, fundó junto con su esposa, Esther Lucía Ángel, la Unión de Hogares Cristianos Casa Sobre la Roca, hoy reconocida como Iglesia Cristiana Integral. Posteriormente, Silva-Silva vivió en Miami, donde lideró la sede estadounidense y estuvo a la cabeza del Concilio Global de la congregación.

El comunicado concluyó citando el versículo de 2 Timoteo 4:7 —"He peleado la buena batalla, he terminado la carrera"—, como homenaje final a su labor. La iglesia agradeció los mensajes de solidaridad provenientes de instituciones, medios, amigos y fieles, e instó a la comunidad a informarse únicamente a través de sus canales oficiales sobre los homenajes y las ceremonias fúnebres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Darío Silva-Silva y cuál fue su aporte a la iglesia Casa Sobre la Roca?

Darío Silva-Silva fue un periodista originario de Tarqui, Huila, con una trayectoria de casi treinta años en medios de comunicación antes de dedicar su vida al ministerio protestante. En 1987, fundó junto a su esposa la organización Casa Sobre la Roca, que actualmente es una de las iglesias cristianas integrales más reconocidas, y lideró tanto en Colombia como en Miami, dejando un legado espiritual avalado por su congregación.

¿Cuándo y cómo se informará sobre las exequias de Darío Silva-Silva?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por Casa Sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral, la información sobre las exequias y homenajes al pastor Darío Silva-Silva será publicada próximamente a través de los canales oficiales de la congregación, quienes solicitaron atender únicamente esos medios para evitar confusiones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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