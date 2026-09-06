Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá ha anunciado oficialmente una jornada masiva de vacunación para este lunes 7 de septiembre de 2026, invitando a toda la ciudadanía a acudir con su documento de identidad a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad. Según comunicados de la misma SDS, la campaña busca incentivar que residentes en la capital inicien, continúen o completen su esquema de vacunación, un proceso fundamental para la prevención de enfermedades transmisibles.

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Durante esta jornada, se encuentran disponibles biológicos para prevenir patologías como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y otras que han sido foco de campañas recientes. Asimismo, la SDS ha confirmado la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), destinada específicamente a niñas y niños de edades comprendidas entre los 9 y los 17 años. Esta estrategia integral tiene como objetivo cerrar brechas de cobertura en todos los grupos de edad y proteger especialmente a los más jóvenes.

De acuerdo con la información oficial, los puntos de vacunación abrirán sus puertas desde las 8:00 a. m., abarcando diversas zonas de Bogotá. La ciudad dispone actualmente de más de 200 puntos fijos, localizados en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), los cuales ofrecen acceso continuo y seguro a los servicios de inmunización. Además, las autoridades han dispuesto espacios temporales en lugares de alta afluencia como centros comerciales, plazas públicas, colegios y parques, para facilitar la participación ciudadana. Es importante destacar que la ubicación de estos puntos puede cambiar diariamente y se actualiza a través de las redes sociales institucionales. Para consultar la lista actualizada, la SDS sugiere revisar el documento oficial en su sitio web.

En cuanto a las vacunas dirigidas a población priorizada, la Secretaría Distrital de Salud enfatizó que la inmunización contra la fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años solo se realiza en sitios de atención autorizados. En estos lugares, se cuenta con valoración médica previa y acompañamiento profesional, asegurando que la aplicación sea segura y de acuerdo con lineamientos establecidos. Para conocer estos sitios diferenciados, los usuarios pueden consultar la información suministrada por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), conocidas comúnmente como EPS, la cual se encuentra disponible en el portal digital de la SDS.

La campaña demuestra el interés de las autoridades distritales por garantizar el acceso universal a la vacunación, habilitando múltiples canales de atención y promoviendo la prevención en salud pública.

¿Cuáles son los requisitos para vacunarse en los puntos habilitados por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá?

Para acceder a la jornada de vacunación, la principal exigencia es presentar el documento de identidad. La Secretaría Distrital de Salud informa que cualquier persona que requiera iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación puede acercarse a los puntos habilitados. En el caso de población priorizada, como mujeres gestantes y personas mayores de 60 años que busquen inmunización contra la fiebre amarilla, deben acudir a los puntos autorizados, donde recibirán orientación médica especializada.

¿Qué vacunas estarán disponibles en la jornada del 7 de septiembre de 2026 en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, estarán disponibles vacunas para prevenir enfermedades como poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y el Virus del Papiloma Humano (VPH). Para el VPH, la vacunación se dirige a niñas y niños entre los 9 y 17 años. Además, se suministrará la vacuna contra la fiebre amarilla, pero únicamente en puntos autorizados y bajo supervisión médica para gestantes y adultos mayores de 60 años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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