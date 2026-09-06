Por: Portal Bogotá

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El clima es un factor clave para la organización de la vida diaria en Bogotá, una ciudad donde el tiempo puede cambiar en cuestión de minutos. Para evitar imprevistos y prepararse con anticipación, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) publica regularmente el pronóstico meteorológico, como lo hizo con el reporte para este lunes 7 de septiembre de 2026, de acuerdo con la información difundida en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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Según el reporte divulgado por el IDIGER, se anticipa que la madrugada estará marcada por un cielo parcialmente nublado y un predominio de tiempo seco, aunque en el costado oriental podrían presentarse lloviznas o lluvias ligeras. En cuanto a la temperatura mínima prevista para este periodo, el IDIGER estima que descenderá hasta los 11 grados Celsius, una cifra que invita a los ciudadanos a salir bien abrigados. Avanzando hacia la mañana, la proyección indica condiciones similares: cielo parcialmente nublado y tiempo seco como tendencia principal, pero sin descartar la posibilidad de lloviznas aisladas en algunas zonas de la ciudad.

Para quienes desean consultar detalles actualizados y visualizar sobre un mapa las condiciones de lluvia en la ciudad, existe una herramienta útil en línea a través de Mapas Bogotá. Este recurso, mencionado en la publicación, permite consultar en tiempo real si está lloviendo en una dirección específica. El procedimiento es sencillo: se debe ingresar a la plataforma mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa a la derecha, escoger la sección ‘Otros mapas’ y allí el mapa de ‘Lluvias’. Después, simplemente se digita la dirección deseada en el buscador, se selecciona la ubicación que el sistema reconoce y el estado de lluvias aparecerá en pantalla.

Por otra parte, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) representa una fuente vital para actualizarse sobre el estado climático en el Distrito, incluyendo lluvias, temperaturas y fenómenos asociados. Toda la información puede ser monitoreada en el sitio oficial del SAB, presentado en el enlace compartido en la publicación de la Alcaldía.

¿Cómo consultar el pronóstico del clima en Bogotá de manera sencilla?

Para conocer el pronóstico del clima en Bogotá, usted puede revisar los reportes diarios emitidos por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y acceder a portales oficiales de la Alcaldía, donde se publican actualizaciones constantes con información sobre lluvias, temperaturas y condiciones del tiempo, todo desde su computador o dispositivo móvil.

¿Qué es el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER)?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) es una entidad oficial que se encarga de monitorear, reportar y gestionar todo lo relacionado con el clima, riesgos y adaptación frente al cambio climático en Bogotá, lo cual incluye la publicación de pronósticos y alertas para la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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