Por: El Espectador

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Tras un mes de haberse trasladado de la posición gubernamental a la oposición, el Pacto Histórico enfrenta el desafío de encontrar una identidad que responda a las decisiones que ha impulsado Abelardo de la Espriella, especialmente en un contexto de creciente descentralización del Estado, como lo destacó El Espectador. El senador Iván Cepeda ha sido una de las figuras más activas en este proceso de reconfiguración política. Cepeda se ha enfocado en fortalecer alianzas con sectores estratégicos, como sindicatos, participando en la XXII Asamblea General de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Allí presentó un informe sobre los riesgos que percibe en el panorama institucional, social y democrático colombiano bajo lo que denominó "el régimen de la extrema derecha". Además, mantuvo reuniones con dirigentes del Pacto Histórico en el departamento de Bolívar.

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El ámbito internacional también está presente en la agenda de Cepeda, quien al cierre de la jornada formuló preguntas dirigidas al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en torno a posibles operaciones militares conjuntas o interagencias en Colombia, y si el Congreso ha sido debidamente notificado al respecto. "Nuestra preocupación es que se viene a sellar compromisos de intervención y de postración de Colombia y su soberanía a los Estados Unidos", cuestionó el senador, anticipando la visita de Rubio a Barranquilla.

Por su lado, el expresidente Gustavo Petro regresó de Ciudad de México con destino a la primera asamblea del Pacto Histórico, espacio en el que se definirá la dirección y el futuro organizacional de la colectividad. Una de las discusiones internas es quién liderará el partido: algunos sectores exploran la presidencia de Petro, mientras otros sugieren figuras alternativas como Iván Cepeda o la senadora Carolina Corcho. Corcho ha reiterado en redes sociales que su objetivo es alcanzar un Pacto Histórico más incluyente, proponiendo que la selección de candidatos se establezca por consulta popular y no por decisión de cúpulas, respaldando a Petro como eventual presidente de la colectividad.

Un hecho adicional que marca este momento de transición es el retiro de Roy Barreras de la política, después de dos décadas en ese escenario y otros veinte años como médico. Barreras, considerado una figura relevante en la izquierda y primer presidente del Senado en el gobierno de Petro, anunció que deja su espacio para que una nueva generación asuma las banderas por las que luchó.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué implica la propuesta de Carolina Corcho sobre consulta popular para elegir candidatos en el Pacto Histórico?

La propuesta de la senadora Carolina Corcho busca democratizar el proceso de selección de candidatos en el Pacto Histórico, planteando que sea la ciudadanía en los territorios la que decida, y no las cúpulas partidistas. Según su posición, que se expresa en sus redes sociales, esto representaría un ejemplo de apertura para todos los partidos políticos y evitaría la concentración de decisiones en pocas manos.

¿Por qué Iván Cepeda expresó preocupación por la visita de Marco Rubio a Colombia?

De acuerdo con declaraciones del senador Iván Cepeda citadas por El Espectador, la inquietud surge ante la posibilidad de que se refuercen compromisos de intervención militar o cooperación interagencias entre Colombia y Estados Unidos. Cepeda insistió en la necesidad de transparencia y de informar al Congreso sobre cualquier acción conjunta que pudiera afectar la soberanía nacional.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.