Por: Canal Uno

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El Gobierno Nacional confirmó el traslado de 39 presos considerados de alta peligrosidad desde cárceles de Barranquilla hacia centros penitenciarios de máxima seguridad en diferentes regiones del país.

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Esta es la tercera fase de una estrategia que busca cortar las comunicaciones de las estructuras criminales y evitar que continúen ordenando extorsiones y homicidios desde prisión

Este grupo de 39 reclusos se suma a dos operativos previos realizados en semanas anteriores por el Gobierno de la Espriella.

(Vea también: Gobernador de Nariño respondió a jalón de orejas que le dio De la Espriella: le hizo invitación)

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Es importante resaltar que, gracias a los allanamientos previos de la fiscalía general de la Nación dentro de las celdas en Barranquilla, se revelaron caletas con tarjetas SIM, cargadores, libretas con datos de víctimas y estupefacientes. Esto probaba que los internos mantenían activas sus “oficinas del delito”.

Los presos pertenecen a bandas criminales de la región Caribe, principalmente a Los Costeños y Los Pepes.

Esta estrategia forma parte de la ofensiva integral de seguridad urbana implementada por el Gobierno De la Espriella, eligiendo a Barranquilla como uno de los focos principales de intervención debido al incremento de extorsiones a comerciantes.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.