Hwang, quien es muy cercano al también ‘influenciador’ Yeferson Cossio, le hizo un pedido al presidente Abelardo De La Espriella: después de más de una década viviendo en Colombia, le pidió ayuda para obtener la nacionalidad colombiana. El mandatario respondió y solicitó a la Cancillería revisar su caso.

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El surcoreano, conocido por sus contenidos relacionados con Colombia y por mostrar diferentes aspectos de la cultura, la gastronomía y la música del país, publicó un video en sus redes sociales en el que se dirigió directamente al jefe de Estado.

Allí explicó que nació en Corea del Sur, pero aseguró que lleva más de diez años viviendo en Colombia y que durante ese tiempo ha desarrollado un fuerte vínculo con el país. Según expresó, durante estos años se ha enamorado del país y siente una conexión especial con su gente y sus costumbres.

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El influencer también hizo referencia a su apariencia física y señaló que, pese a sus rasgos asiáticos y a haber nacido en Corea del Sur, se considera muy cercano a Colombia.

Acá, el video de Hwang:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Zion 🇰🇷 (@zionhwang_)

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el agradecimiento que siente hacia el país. Hwang aseguró que Colombia tuvo un papel importante en un momento difícil de su vida y afirmó que el país le “salvó la vida”.

Además, recordó las actividades sociales que ha hecho durante su permanencia en Colombia. De acuerdo con sus propias declaraciones, ha hecho donaciones y ha ayudado a otras personas, algo que utilizó como parte de la explicación sobre el vínculo que mantiene con el país.

“Señor presidente, imagínese, ya llevo más de diez años y aún no tengo la nacionalidad. Yo quiero ser de verdad colombiano. ¿Será que me la pueden dar, por favor?”, manifestó en el video.

Abelardo De La Espriella respondió a Zion Hwang

La respuesta del presidente no tardó en llegar. De La Espriella se refirió al mensaje del creador de contenido a través de su cuenta en X y aseguró que había visto el video en el que Hwang hablaba de su relación con Colombia.

El mandatario informó que solicitó a la Cancillería revisar el caso y la petición de nacionalidad del surcoreano conforme a la legislación colombiana.

“He pedido a la Cancillería revisar su caso y la solicitud de nacionalidad colombiana conforme a la ley”, escribió De La Espriella.

Acá, lo dicho por el presidente:

He visto el video de @SoyZionHwang y su profundo cariño por Colombia. 🇨🇴 He pedido a la Cancillería revisar su caso y la solicitud de nacionalidad colombiana conforme a la ley. Quien lleva a Colombia en el corazón y ha hecho de esta tierra su hogar merece ser escuchado. ¡Firme… pic.twitter.com/V1LeEuycZF — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 5, 2026

La eventual concesión de la nacionalidad dependerá del cumplimiento de los requisitos y del procedimiento establecido por las normas colombianas.

La respuesta queda en manos de la Cancillería. Hwang ya hizo públicamente su petición y el presidente respondió ordenando revisar el caso, pero todavía no existe un anuncio oficial que confirme que el surcoreano haya obtenido la nacionalidad colombiana.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.