Por: El Espectador

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El Festival Nacional Son de Negro, celebrado en Santa Lucía, Atlántico, ha sido oficialmente declarado Patrimonio Histórico, Étnico y Cultural de la Nación. Este reconocimiento fue anunciado el 4 de septiembre por Miller Soto, vocero del gobierno liderado por Abelardo de la Espriella, en un video publicado por la ministra de las Culturas, Paola Holguín. La importancia de esta distinción trasciende la connotación festiva, pues, de acuerdo con Soto, este evento es la “memoria viva del Caribe”, construido por las comunidades locales y portador de una herencia afrocaribeña muy arraigada. Soto enfatizó que “proteger esa tradición es proteger una parte de lo que somos como nación”, destacando así el respaldo decidido del Ejecutivo, que fue más allá de una simple rúbrica presidencial.

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La aprobación del proyecto de ley se logró tras su paso por cuatro debates, el último en la plenaria de la Cámara de Representantes, en junio. Legalmente, la declaración quedó consagrada en la Ley 2622 de agosto de 2026, refrendada por la ministra Holguín. Esta normativa establece la destinación de recursos nacionales, departamentales y municipales para la construcción, dotación y funcionamiento de la Casa Museo Son de Negro, una iniciativa que busca garantizar la preservación de la memoria cultural en el municipio.

La ley también faculta a las autoridades en los distintos niveles a fortalecer las expresiones culturales, musicales y artísticas asociadas al festival y, además, prevé la creación y consolidación de escuelas de formación cultural. Un punto adicional es la autorización al Gobierno nacional, por medio de los ministerios de Culturas y de Comercio, para fomentar, salvaguardar, internacionalizar, promover, proteger, divulgar, financiar y conservar los valores culturales que emergen del festival.

El origen del Festival Nacional Son de Negro se remonta a 1996 y está relacionado con una labor de investigación liderada por el profesor Manuel Antonio Pérez Herrera, que junto a otros profesionales locales, buscó rescatar las tradiciones culturales de Santa Lucía. El proceso de lograr la declaratoria patrimonial incluyó gestiones ante el Congreso y un trabajo mancomunado, según destacó el alcalde del municipio, quien agradeció en redes sociales el esfuerzo de quienes han mantenido viva la tradición. Alexander Jordán, gestor cultural, resaltó a Blu Radio el impacto positivo del reconocimiento, pues la declaratoria representa un impulso no solo cultural, sino también para la economía local, al fortalecer la danza de negros y el propio festival.

¿Por qué se declaró el Festival Nacional Son de Negro como Patrimonio Histórico, Étnico y Cultural de la Nación?

La declaración responde a la importancia del Festival Nacional Son de Negro como un símbolo de la memoria y tradición afrocaribeñas en Santa Lucía, Atlántico. Según funcionarios citados por la ministra Paola Holguín, el evento es un reflejo y resguardo de la identidad nacional, construido y protegido por generaciones. La decisión busca salvaguardar y fortalecer esta expresión cultural para beneficio de la nación y de las comunidades locales.

¿Qué beneficios trae la Ley 2622 de 2026 para el Festival Son de Negro y Santa Lucía?

La Ley 2622 de agosto de 2026, firmada por la ministra de las Culturas, autoriza recursos públicos para la construcción de la Casa Museo Son de Negro y otras iniciativas que refuercen la cultura local. Además, permite la creación de escuelas de formación y la promoción nacional e internacional del festival, generando desarrollo cultural, social y económico para Santa Lucía y el festival mismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.