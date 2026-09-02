Por: Noticiero 90 minutos

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Alci Acosta, nombre que resuena entre los amantes del bolero y la música popular colombiana, nació en Soledad, Atlántico, y desde joven mostró su afinidad con la música, en especial con el piano, que se convirtió en parte esencial de su historia artística. De acuerdo con la información, antes de alcanzar la fama como solista, hizo parte de agrupaciones en Barranquilla, lo que fortaleció sus bases musicales y lo llevó a definir su rumbo dentro del género romántico.

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La voz y la interpretación de Acosta estuvieron ligadas a una narrativa profunda sobre los sentimientos humanos. Los desamores, las rupturas, los engaños y la nostalgia se convirtieron en su sello personal, permitiéndole conectar con públicos de distintas generaciones. Entre los temas que más lo identifican están ‘La cárcel de Sing Sing’ —composición original de Bienvenido Brens, de República Dominicana—, que narra la historia de un hombre encarcelado tras cometer un crimen. Su interpretación en este tema marcó la imagen musical del artista, alejándose de la lírica romántica tradicional para explorar la culpa, el arrepentimiento y la condena.

Su repertorio incluyó además temas como ‘La copa rota’, cuya autoría corresponde a Benito de Jesús. Aquí el cantante refleja, mediante la metáfora de una copa quebrada, el dolor profundo de una ruptura amorosa, elemento reforzado por la emotividad en su interpretación. Otro de los grandes temas fue ‘Traicionera’, de Jaime R. Echavarría, una canción centrada en la traición y el desencanto, que reafirma las temáticas recurrentes en la obra de Acosta.

La versatilidad de su voz se evidenció en la adaptación al español de ‘Last Kiss’, bajo el nombre de ‘El último beso’, compuesta originalmente por Wayne Cochran. Esta canción entrelaza romance y tragedia, mostrando una vez más el interés del artista por abordar historias sentimentales intensas. A este listado se suma ‘El contragolpe’, obra de Miguel Ángel Valladares, que sigue la línea de relatos de encuentros y desencuentros amorosos.

Pese a que el bolero fue la base de su carrera, Acosta exploró diversos ritmos de la música latinoamericana, pero siempre mantuvo el énfasis en el componente emocional y narrativo de sus canciones. Todo esto, acompañado por el piano, fortaleció su imagen como referente de la música romántica colombiana, cuyos éxitos aún se identifican por letras directas y por la manera honesta en que abordan la tristeza, la decepción y la nostalgia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las canciones más reconocidas de Alci Acosta en el bolero colombiano?

Según la información, algunos de los temas más representativos en la carrera de Alci Acosta dentro del bolero colombiano son ‘La cárcel de Sing Sing’, ‘La copa rota’, ‘Traicionera’, ‘El último beso’ y ‘El contragolpe’. Estas canciones destacan por su carga emocional y por las historias de desamor, dolor y arrepentimiento presentes en sus letras e interpretaciones.

¿Cómo influyó el piano en la trayectoria musical de Alci Acosta?

El piano fue uno de los elementos centrales en la carrera de Alci Acosta, acompañando su voz y dando carácter a su interpretación. Su habilidad con este instrumento permitió que sus canciones tuvieran una identidad especial dentro del bolero y la música popular, fortaleciendo el vínculo entre la melodía y la emoción en cada una de sus presentaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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