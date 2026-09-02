Por: EL PILON SA

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El gobierno liderado por Abelardo De La Espriella ha decidido continuar con uno de los proyectos ferroviarios más importantes para la integración de la región Caribe: el corredor que conectará a La Guajira con el sistema férreo del Atlántico. De acuerdo con información proporcionada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), esta iniciativa busca reducir las brechas de conectividad, logística y desarrollo que históricamente han afectado a La Guajira, uno de los departamentos con mayores retos en cuanto a movilidad y acceso a oportunidades de crecimiento.

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Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI, fue el encargado de dar a conocer la noticia durante su intervención virtual en la Primera Cumbre Nacional Ferroviaria 2026, celebrada en Paipa, Boyacá. Según explicó el funcionario, esta conexión hace parte de cinco proyectos ferroviarios que permanecerán en estructuración, con el objetivo de ampliar y fortalecer el sistema férreo nacional. Entre las iniciativas que seguirán en desarrollo se destacan los corredores Férreo Central, Buenaventura-Palmira, Yumbo-Caimalito-La Felisa, Villavicencio-Puerto Gaitán y el de Atlántico-La Guajira, de acuerdo con Caracol Radio.

Actualmente, el proyecto para conectar Atlántico y La Guajira se encuentra en una etapa inicial. En julio, la ANI publicó los pliegos necesarios para contratar los estudios de prefactibilidad, un paso fundamental para determinar aspectos técnicos, financieros, jurídicos, sociales y ambientales que permitirán definir la viabilidad de la obra. El cronograma indica que en septiembre de 2026 será adjudicada la consultoría, con una inversión estimada de 11.485 millones de pesos, lo cual demuestra el compromiso del gobierno por priorizar el desarrollo ferroviario y su impacto regional.

Además, este corredor pretende transformar las condiciones de movilidad de carga y pasajeros, al igual que estimular nuevas oportunidades de desarrollo económico y social en el Caribe, especialmente en zonas tradicionalmente rezagadas en materia de conectividad. La continuidad del proyecto es reflejo de la apuesta del gobierno de seguir recuperando y expandiendo la infraestructura férrea del país, en línea con el fortalecimiento de corredores estratégicos en otras regiones.

De acuerdo con los anuncios oficiales, mientras se avanza en estructuración y estudios, el país sigue apostando al ferrocarril como una herramienta clave para el desarrollo económico, ambiental y social de zonas que históricamente han estado aisladas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto ferroviario de conexión entre La Guajira y el Atlántico?

El proyecto busca integrar a La Guajira con el sistema férreo del Atlántico, mediante un corredor ferroviario que mejore la movilidad de carga y pasajeros e impulse el desarrollo regional. De acuerdo con la ANI, la actual fase incluye estudios de prefactibilidad para determinar si la obra es viable en términos técnicos, financieros, sociales y ambientales.

¿Cuáles son los otros corredores ferroviarios estratégicos priorizados por la ANI?

Según lo informado por la Agencia Nacional de Infraestructura, junto con el corredor Atlántico-La Guajira, se mantienen en estructuración los siguientes proyectos: Férreo Central, Buenaventura-Palmira, Yumbo-Caimalito-La Felisa y Villavicencio-Puerto Gaitán. Todos estos buscan fortalecer la red ferroviaria nacional y mejorar la conectividad en diferentes regiones del país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.