Por: Noticiero 90 minutos

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El Gobierno Nacional informó que la sede presidencial alterna ubicada en Barranquilla, destinada al presidente Abelardo De La Espriella, terminó sus obras de adecuación y ya está habilitada para funciones oficiales. El inmueble comenzó a usarse en medio de una coyuntura nacional marcada por el terremoto del pasado 10 de agosto, cuando De La Espriella lo empleó para dirigir una alocución centrada en la respuesta a la emergencia. Con esta apertura, el espacio pasa de ser un proyecto a convertirse en un centro clave para el ejercicio presidencial durante las visitas al departamento del Atlántico.

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De acuerdo con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien confirmó la culminación de las adecuaciones principales, la sede ya cuenta con todas las condiciones logísticas y operativas necesarias para el trabajo del mandatario y su equipo. Solo restan detalles de decoración y ambientación interior.

La sede está localizada en el Batallón Paraíso, que alberga la Segunda Brigada del Ejército Nacional. Allí, la casa presidencial garantiza condiciones óptimas de seguridad y operación para el gabinete ejecutivo. La edificación responde al estilo neoclásico republicano, pues fue construida originalmente en 1938 y, tras múltiples usos militares, su fachada fue restaurada con columnas blancas, iluminación moderna, el escudo nacional y el letrero oficial “Presidencia de la República”, bajo la consigna “Libertad y Orden”.

Para habilitar la sede, cerca de 200 personas trabajaron en jornadas diurnas y nocturnas. Se intervinieron oficinas, salas de juntas, redes eléctricas y áreas destinadas a la seguridad presidencial, aprovechando la infraestructura subterránea y una sala de situaciones con tecnología avanzada para reuniones institucionales.

De acuerdo con la información oficial, el proyecto se estructuró bajo un modelo de cooperación institucional y respaldo externo, encabezado por la Gobernación del Atlántico y el aporte de empresas privadas como Tecnoglass. El mobiliario y la dotación alcanzaron una inversión cercana a los 700 millones de pesos, financiados directamente del patrimonio personal del presidente De La Espriella.

En su primer discurso desde Barranquilla, De La Espriella presentó el balance de recuperación del terremoto, anunció el Fondo Milagro y el Plan Milagro de Reconstrucción y enfatizó su filosofía de un gobierno territorial con el mensaje: “Colombia no se gobierna a la distancia”. La sede se complementa con otros inmuebles, como la Casa Catinchi y la Aduana, que reforzarán las actividades del Ejecutivo en la región Caribe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se habilitó una sede presidencial alterna en Barranquilla?

La creación de esta sede alterna se planteó para fortalecer la presencia del Ejecutivo en regiones estratégicas y facilitar su intervención ante emergencias, como la suscitada por el reciente terremoto. También responde a la visión del presidente De La Espriella de ejercer el gobierno de forma territorial y más cercana a los ciudadanos del Caribe colombiano.

¿Cuál fue el modelo de financiación para la nueva sede presidencial en Barranquilla?

La financiación del proyecto incluyó aportes públicos y privados, coordinados por la Gobernación del Atlántico y empresas como Tecnoglass. La inversión en mobiliario y dotación, cercana a los 700 millones de pesos, fue cubierta directamente con recursos personales del presidente Abelardo De La Espriella.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.