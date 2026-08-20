Por: CENET

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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio luz verde al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla para pactar un empréstito externo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un monto de hasta 50 millones de dólares. Estos fondos se invertirán en los proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, titulado “Barranquilla a otro nivel”, según lo dispuesto en la Resolución No. 1876 del 18 de agosto de 2026. El objetivo central del financiamiento es avanzar en intervenciones integrales que abarcan desde la recuperación ambiental, hasta el impulso de la infraestructura, el espacio público y la formación cultural.

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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, explicó que la iniciativa es muestra del respaldo gubernamental a las apuestas de desarrollo regional, asegurando que la medida permitirá “mejorar la vida de sus habitantes, para que sea una ciudad más verde, que siga avanzando en infraestructura y genere empleo”. El plan financiado se apoya en cuatro ejes: Ciudad Segura y Solidaria, Ciudad Dinámica, Ciudad Ambiental y Sostenible, y Gobierno Eficiente y Responsable.

Entre las acciones destacadas se encuentra la recuperación ambiental de la ciénaga de Mallorquín, que involucra la protección de ecosistemas, playas y manglares, además de distintas áreas públicas. Igualmente, el crédito respaldará el programa “Siembra Barranquilla”, que busca ampliar y cuidar zonas verdes y bosques urbanos. También se cubrirá la operación y el mantenimiento de las cinco estaciones de monitoreo de calidad del aire y se actualizará el Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos.

En cuanto a espacio público, Barranquilla potenciará el programa “Todos al Parque”, orientado a la recuperación y el mantenimiento de parques, plazas y bulevares, y desarrollará el Proyecto de Transformación de Entornos Urbanos (TEU), enfocado en renovar andenes. Por otro lado, parte de los recursos se destinará a fortalecer la formación artística y cultural y el Sistema Distrital de Estímulos, incentivando la creación y la gestión sostenible de las artes y el patrimonio.

La autorización ministerial fue el fruto de una solicitud radicada por el Distrito el 23 de febrero de 2026. Tras varias pausas y reactivaciones, Barranquilla logró acreditar que cumplía los requisitos de la Ley 358 de 1997 y el Decreto 1068 de 2015. Entre los documentos presentados estuvieron el aval técnico del Departamento Nacional de Planeación (DNP), un concepto positivo del Consejo Distrital de Política Fiscal (CODFIS) y la calificación de riesgo internacional: “BB” por Fitch Ratings y “Baa3” de Moody’s Ratings. Además, el Distrito demostró tener una solvencia del 13,0% y una sostenibilidad de 107,6%, en línea con las exigencias legales, lo que permitió la formalización del empréstito externo con la CAF.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué proyectos financiará Barranquilla con el crédito de 50 millones de dólares de la CAF?

Barranquilla usará los recursos de la CAF para financiar iniciativas como la recuperación ambiental de la ciénaga de Mallorquín, la ampliación y el cuidado de zonas verdes con “Siembra Barranquilla”, el mantenimiento de estaciones de monitoreo ambiental, la actualización del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, la renovación urbana de parques y bulevares con “Todos al Parque” y TEU, y el fortalecimiento de la formación artística y el Sistema Distrital de Estímulos.

¿Cuáles son los requisitos para que un distrito acceda a un empréstito externo según la Ley 358 de 1997?

Según la información suministrada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Barranquilla debió acreditar ante esa cartera el cumplimiento de los requisitos de la Ley 358 de 1997 y el Decreto 1068 de 2015, que establecen condiciones para operaciones de crédito público, entre ellas solvencia y sostenibilidad enmarcadas en indicadores, conceptos técnicos favorables y calificaciones de riesgo aceptables.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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