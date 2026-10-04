Por: EL PILON SA

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El sector gastronómico de Valledupar enfrenta una situación compleja y paradójica. Aunque los restaurantes suelen verse llenos y mantienen un flujo constante de comensales, la rentabilidad está seriamente amenazada por el aumento de los costos operativos. Así lo afirma Javier Arroyo, quien dirige Acodres, la organización gremial que representa a los restaurantes de la región. De acuerdo con Arroyo, los establecimientos no logran convertir el nivel de consumo en utilidades reales, lo que ha repercutido en la estabilidad laboral de cientos de trabajadores.

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Uno de los datos más alarmantes proviene del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En su último informe, el DANE reportó que, para agosto, Valledupar perdió cinco mil puestos de trabajo en un año. De esa cifra, tres mil corresponderían a la rama de alojamiento y servicios de comida. Esto revela el fuerte impacto que reciben quienes dependen de este sector. Además, la inflación —medida en el mismo periodo por el índice de precios al consumidor (IPC)— llegó al 8,90 % solo en restaurantes, siendo el porcentaje más alto alcanzado este año en la ciudad, según el DANE. Así, salir a comer se volvió un lujo cada vez menos asequible, afectando la clientela local.

La presión para los empresarios del sector proviene de tres factores principales, de acuerdo con Arroyo. El primero es el incremento del 23 % en los costos de nómina, producto del aumento del salario mínimo nacional, que recae especialmente en los negocios formales. El segundo factor es el aumento del precio de los insumos, que oscila entre el 6 % y el 25 % en los últimos cinco años; esta situación se complica con las proyecciones sobre el fenómeno de El Niño y el costo adicional del transporte, debido a la ubicación de Valledupar lejos de las principales rutas del país. El tercer y más crítico, según el dirigente de Acodres, es la tarifa eléctrica: “El costo del precio del kilovatio es desbordante… Se pagan tarifas de energía mensuales de 15, de 20 y hasta 30 millones de pesos”, denunció Arroyo, quien cuestiona la viabilidad de subsistir bajo estas condiciones. Los cortes de energía, que pueden durar 4 o 6 horas, aumentan las pérdidas por alimentos dañados y deterioran aún más el servicio.

Hasta antes de la pandemia, este sector reportaba utilidades entre el 40 % y el 50 %. Ahora, esto es un recuerdo lejano. Por eso, Acodres ha solicitado a las autoridades locales y departamentales políticas de alivio, como la reducción de impuestos, especialmente pensando en los pequeños y microempresarios. “Nuestra gastronomía es líder, el turista se alimenta mañana, tarde y noche, pero no sabemos de dónde agarrarnos para echar hacia adelante y seguir generando empleo”, resume Arroyo. No hay que olvidar que la gastronomía es, actualmente, el cuarto sector que más empleo genera en Valledupar.

¿Cuáles son las causas principales de la crisis en los restaurantes de Valledupar?

La crisis del sector gastronómico en Valledupar, según lo reporta Acodres y datos del DANE, se debe principalmente al aumento de la nómina por el salario mínimo, el alza en los precios de los insumos y, de forma especial, a las tarifas elevadas de energía eléctrica, factores que juntos ponen en riesgo la rentabilidad y la generación de empleo.

¿Por qué la inflación afecta tanto al sector gastronómico de Valledupar?

La inflación en el sector de restaurantes de Valledupar llegó al 8,90 % anual, según el DANE, afectando severamente a los consumidores y empresarios. Esto se traduce en un encarecimiento significativo del costo de comer fuera de casa, lo que disminuye la clientela y complica aún más la supervivencia de los negocios locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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