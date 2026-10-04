Por: El Espectador

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Durante el segundo y último concierto de la reconocida banda surcoreana BTS en Bogotá, las autoridades informaron la captura de cinco individuos que, al parecer, se encontraban robando con la modalidad conocida como cosquilleo. Según lo reportado, estas personas habrían aprovechado la masiva asistencia de más de 100 mil asistentes para cometer los hurtos. Al momento de la detención, se encontró que uno de los presuntos delincuentes portaba un walkie-talkie, por medio del cual, supuestamente, coordinaban las acciones delictivas, de acuerdo con los informes de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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La magnitud del evento hizo que la seguridad fuera una prioridad. Por ello, la Policía desplegó 2.900 uniformados especializados en las inmediaciones del estadio El Campín y del Vive Claro, espacios donde se realizaron los shows musicales durante el fin de semana. Esta presencia garantizó que quienes acudieron a los conciertos pudieran disfrutar con tranquilidad, pero también demostró la necesidad de reforzar los dispositivos de seguridad en eventos de alta asistencia.

En términos económicos, la llegada de BTS a la capital tuvo repercusiones notorias. La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá estimó que los dos conciertos de la agrupación dejarían un impacto positivo de $126.054 millones, con una cifra cercana a $63.027 millones por cada jornada. Estos eventos generaron además 5.244 empleos, tanto directos como indirectos, beneficiando sectores como hoteles, restaurantes, comercio y servicios en la ciudad.

María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico, destacó que “que un grupo musical logre proyectar la creación de más de 5.200 empleos nos confirma que los grandes espectáculos son motores fundamentales para la economía de la ciudad”.

La realización de estos conciertos posiciona a Bogotá como un destino relevante para eventos internacionales de gran escala. Además de los beneficios económicos, estos encuentros impulsan el turismo y la visibilidad global de la ciudad, mientras miles de personas aprovechan para conocer y disfrutar de la oferta cultural y comercial bogotana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto económico dejaron los conciertos de BTS en Bogotá según la Secretaría de Desarrollo Económico?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, los dos conciertos de BTS generaron un impacto económico estimado en $126.054 millones para Bogotá. Este monto se divide en aproximadamente $63.027 millones por cada jornada. Además, se reportó la creación de 5.244 empleos temporales en actividades relacionadas con hotelería, gastronomía, comercio y servicios.

¿En qué consiste el robo bajo la modalidad de cosquilleo?

La modalidad de cosquilleo es una forma de hurto en la que los delincuentes aprovechan aglomeraciones para sustraer pertenencias de manera sigilosa y rápida, usando técnicas de distracción física y contacto suave. En este caso, las autoridades señalaron que las personas capturadas durante el concierto de BTS operaban de esta manera, coordinándose incluso con dispositivos como walkie-talkies para organizar los robos.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).