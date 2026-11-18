Durante los casi dos años en los que su familia desconoció su paradero, Arleth Carolina Álvarez Castillo construyó una rutina en Bogotá que pocos conocían. Entre sus recorridos por la capital había un sitio al que regresaba con frecuencia y donde podía pasar largos momentos dedicada a una de sus grandes aficiones: la lectura.

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(Vea también: Encontraron de nuevo a profesora Arleth Carolina; estaba en inesperado lugar y su mamá pide ayuda)

Se trataba de Espacio El Dorado, una galería de arte contemporáneo ubicada en el barrio La Macarena, en el centro de la ciudad. Allí, la profesora barranquillera encontró un ambiente que le permitía acercarse a las exposiciones, disfrutar de un café y dedicar buena parte de su tiempo a revisar libros.

Su presencia no pasó inadvertida para quienes trabajaban en el establecimiento. Con el paso de las visitas, algunos empleados comenzaron a reconocerla y a identificar sus costumbres. Era habitual verla durante las inauguraciones, recorrer las salas y después instalarse en la cafetería para leer.

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Uno de esos testimonios fue compartido por Pilar, trabajadora del lugar, durante una conversación en el pódcast Más Allá del Silencio, del periodista Rafael Poveda. La mujer contó que Arleth ya era un rostro familiar para ella mucho antes de conocer la historia de su desaparición y posterior hallazgo en Bogotá.

“Siempre llegaba a los espacios, recorría todo, se tomaba un café y después volvía a la cafetería, se sentaba y se ponía a leer sus libros”, recordó.

El detalle de Arleth que llamaba la atención de los trabajadores

Además de sus visitas frecuentes, había algo que despertaba la curiosidad de quienes coincidían con la profesora en la galería: las bolsas y maletas que llevaba consigo.

Según relató Pilar, Arleth procuraba mantener sus pertenencias cerca y no acostumbraba separarse de ellas mientras permanecía en el establecimiento.

“Lo que me llamaba a mí la atención eran sus bolsas, porque ella nunca se separaba de ellas y siempre las tenía ahí al lado”, explicó.

Ese detalle cobró otro significado cuando su madre, Leida Castillo, contó qué llevaba su hija entre sus pertenencias. Durante la entrevista con Rafael Poveda, la mujer reveló que Arleth cargaba una maleta con 48 libros.

La cifra sorprendió a quienes conocieron el caso, pero para su familia no era algo extraño. Según explicó Leida, la lectura ha acompañado a su hija desde que era pequeña y los libros siempre han ocupado un lugar importante en su vida.

La madre incluso manifestó que no sabe si todos esos ejemplares salieron con Arleth desde Barranquilla o si los fue adquiriendo durante el tiempo que permaneció en la capital.

Su gusto por los libros viene desde que era niña

En la conversación, Leida también recordó algunos aspectos de la infancia de su hija y explicó que desde muy pequeña mostró interés por el conocimiento, el dibujo y las expresiones artísticas.

La describió como una niña observadora, con inclinación por aprender y explorar diferentes temas. Por esa razón, cuando tenía alrededor de seis años, decidió acercarla a la Escuela de Bellas Artes, pues notaba que disfrutaba mucho dibujar.

La lectura también hizo parte de su crianza. La madre contó que prefería obsequiarle libros en lugar de muñecas y que entre los primeros textos que llegaron a sus manos estaban historias de Pinocho, cuentos de los hermanos Grimm y canticuentos.

“No le regalé muñecas, sino libros para que ella pudiera desarrollar su inteligencia”, recordó.

Ese interés parece haberse mantenido con los años. Su paso frecuente por Espacio El Dorado dejó ver que los libros seguían siendo parte de sus actividades cotidianas, incluso durante la etapa en la que permaneció alejada de su familia.

La galería de La Macarena donde Arleth encontró un espacio especial

Espacio El Dorado está ubicado en la carrera 4A #26C-37, en el barrio La Macarena. Es un establecimiento dedicado al arte contemporáneo y a proyectos de investigación y creación artística, que abrió sus puertas en 2015.

El lugar está en una zona de Bogotá reconocida por su movimiento cultural, sus galerías y sus espacios relacionados con el arte. Allí, Arleth acostumbraba recorrer las exposiciones y compartir algunos momentos con las personas que trabajaban en el establecimiento.

Valentina Gutiérrez Turbay, vinculada a la galería, también se refirió a la historia de la profesora durante la conversación con el periodista Rafael Poveda. Para ella, conocer que aquel espacio había sido importante en la cotidianidad de Arleth tuvo un significado especial.

“Me alegra muchísimo saber que este era un sitio donde ella encontraba paz y donde disfrutaba”, expresó.

También recordó que la docente era recibida con cariño cuando llegaba, se tomaba su café y utilizaba los espacios del establecimiento para descansar y leer.

Arleth quiere volver a visitar su lugar favorito

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando Leida contó que su hija todavía tenía presente la galería y quería regresar allí.

La madre recordó que Arleth le habló de ese sitio y le manifestó su deseo de visitarlo nuevamente. En medio de la conversación, compartió una frase que le dijo la profesora: “Me dice que vamos a ir a un sitio lindo, al Dorado”.

La respuesta desde el establecimiento fue una invitación para que ambas regresaran, incluso si no había alguna inauguración o actividad especial programada.

Así, Espacio El Dorado terminó ocupando un lugar particular en la historia de Arleth Carolina Álvarez. Más allá de las preguntas que todavía existen sobre el tiempo que permaneció sin contacto con sus seres queridos, los testimonios de quienes la conocieron en Bogotá permitieron descubrir una parte de sus días: sus recorridos por las exposiciones, sus momentos de lectura y su cercanía con los libros.

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