Por: Portal Bogotá

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En el contexto de la transformación urbana que vive la ciudad, la campaña ‘Bogotá Modo Metro’ visitó recientemente el colegio Rogelio Salmona IED en la localidad de Ciudad Bolívar, involucrando a más de 500 estudiantes desde el grado de preescolar hasta once. La iniciativa, de acuerdo con el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se articula con los avances de la Línea 1 del Metro de Bogotá, cuyo inicio de operación está proyectado para 2028. La jornada representó mucho más que un simple acercamiento a la infraestructura: se centró en fomentar la cultura ciudadana y enseñar comportamientos indispensables para quienes utilizarán diariamente el sistema de transporte.

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Durante la actividad, los estudiantes de primaria participaron en un recorrido lúdico del trazado del metro mediante un juego interactivo. Esta estrategia logró que los niños se familiarizaran con el sistema a través del aprendizaje y la diversión. Además, una historia presentada en teatrino generó curiosidad y humor entre los asistentes, integrando una pedagogía participativa. A esto se sumó la exposición de una maqueta del viaducto y los trenes —elaborada con bloques tipo Lego—, que sirvió para hacer tangible el avance y la envergadura de este proyecto de movilidad para la ciudad.

Tal como confirmó la fuente oficial citada, el propósito principal no solo radica en conocer la manera en que funcionará el Metro de Bogotá, sino en convocar a la ciudadanía a cuidar los espacios públicos y respetar a los demás usuarios, promoviendo la convivencia. Se enfatizó la importancia de que niños, niñas y adolescentes sean voceros de estos valores en sus entornos, compartiendo lo aprendido en sus hogares, con sus amigos y entre vecinos. Este enfoque espera consolidar una nueva cultura ciudadana en torno al futuro sistema metro.

La estrategia #BogotáModoMetro, que avanza paralelamente a la construcción de la línea 1, ha alcanzado hasta la fecha 59 intervenciones en diferentes centros educativos y ha llegado ya a más de 35.000 estudiantes en la ciudad. De acuerdo con ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la construcción de cultura ciudadana para el metro de Bogotá se está forjando desde ahora, tanto en las aulas de clase como en los barrios capitalinos, preparándose así para el impacto social que supondrá la entrada en funcionamiento de este moderno sistema de transporte masivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es Bogotá Modo Metro y cuál es su impacto en la educación?

'Bogotá Modo Metro' es una iniciativa que trabaja en la promoción de la cultura ciudadana y comportamientos adecuados para los futuros usuarios del Metro de Bogotá. Ha intervenido en 59 colegios, alcanzando a más de 35.000 estudiantes, lo que destaca su papel fundamental en la sensibilización y preparación de la comunidad escolar, según ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

¿Cuándo entrará en operación la Línea 1 del Metro de Bogotá?

De acuerdo con la información de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la entrada en funcionamiento de la Línea 1 del Metro de Bogotá está planeada para 2028. Este dato es esencial para quienes siguen el avance de las obras y la transformación del sistema de movilidad capitalino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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