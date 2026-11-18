Sobre las 3 de la tarde de este miércoles 18 de noviembre se presentó un accidente de tránsito en Bogotá que acabó con la vida de una persona. Los hechos se dieron sobre la avenida Boyacá con calle 51A sur e involucraron a un camión y una moto.

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Según lo reportado en redes, el motociclista iba con un acompañante y perdieron el control en la localidad de Tunjuelito, quedando debajo del vehículo de carga, que no se percató de las otras dos personas y las arrolló. Una de las personas perdió la vida en el lugar luego de que una de las llantas del camión le pasó por encima.

Por su parte, el acompañante de la víctima fatal sufrió heridas considerables y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Videos de testigos evidenciaron el vehículo de carga detenido con el fallecido a un costado, mientras paramédicos atendían al lesionado y lo montaban a una camilla.

De acuerdo con las autoridades de tránsito en Bogotá, hubo cierre de dos carriles en el sentido norte-sur por este accidente en la Boyacá, lo que provocó congestión vehicular, la cual tuvo que ser atendida por agentes de movilidad. La alteración en el flujo del tráfico se normalizó dos horas después.

3:00 p.m. 🚨 Localidad Tunjuelito – Av. Boyacá 🚧 Cierre vial de dos carriles en calle 51 A Sur, sentido norte→sur. Choque entre camión y motociclista con persona fallecida 🚔👮‍♂️ Grupo Guía agiliza el tráfico y criminalística ↖️Vías alternas:

✅Autosur

✅Villavicencio — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 18, 2026

Este siniestro se suma a uno ocurrido también en la Boyacá, pero a la altura de la calle 93. Un motociclista también murió en este choque, que provocó un cierre vial y causó trancón hasta la calle 80.

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