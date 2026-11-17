El incendio que afectó varios establecimientos del centro comercial El GranSan, en el sector de San Victorino, dejó pérdidas millonarias para los comerciantes que se preparaban para la temporada de fin de año. Estefanía, una vendedora que lleva cerca de siete años trabajando en el lugar, contó que su negocio tenía más de 5.000 prendas listas para Navidad y reconoció que todavía no tiene fuerzas para calcular cuánto perdió.

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La emergencia ocurrió hacia la 1:20 de la madrugada del lunes festivo 16 de noviembre, en la carrera 11 con calle 9, en el centro de Bogotá. De acuerdo con el balance de los organismos de socorro y la administración del establecimiento, las llamas afectaron alrededor de 22 locales, ocho de ellos con pérdida total, según reportó City Noticias.

Estefanía le contó a Citytv que se enteró de lo sucedido hacia las 3:00 de la mañana, cuando una de sus empleadas la llamó después de recibir la alerta de comerciantes de negocios cercanos. La noticia la tomó por sorpresa, pues nunca imaginó que las llamas alcanzarían su establecimiento. “Nunca llegamos a pensar que nos hubiera llegado a nosotros”, recordó. Su primera reacción fue intentar revisar las cámaras de seguridad: “Obviamente lo primero que nosotros hicimos fue ver cámaras. Estaba todo apagado“.

El golpe económico podría ser considerable. La comerciante explicó que su local ya estaba abastecido para las ventas de diciembre y que tenía más de 5.000 prendas almacenadas. “Eso nos da más o menos como 500 o 900 millones, que la verdad no he tenido las fuerzas para llegar a mirar o hacer cuentas de cuánto verdaderamente hemos perdido“, señaló al referirse al valor de la mercancía que estaba lista para la temporada navideña.

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La preocupación de la vendedora también está relacionada con las personas que dependen de la actividad comercial del establecimiento. Según manifestó, detrás de los negocios afectados hay familias completas que necesitan sus empleos y que ahora enfrentan incertidumbre por lo ocurrido. “Son familias completas que están trabajando con nosotros que necesitan el trabajo”, expresó, al advertir sobre las consecuencias que la emergencia puede tener para los trabajadores.

Sobre las posibles ayudas, Estefanía aseguró que, hasta el momento de su declaración a Citytv, no había recibido información concreta de la administración del centro comercial. “En este momento no ha llegado el perito a revisar qué fue lo que pasó, a mirar si nos van a solucionar. Todavía lo que es la administración, a nosotros no nos han dicho absolutamente nada”, afirmó. Mientras tanto, varios propietarios siguen sin poder ingresar a sus locales para conocer el estado de la mercancía que habían preparado durante meses.

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