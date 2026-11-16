El impacto humano y económico del incendio estructural registrado durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre en el centro comercial El Gran San, en el centro de Bogotá, quedó reflejado en el conmovedor testimonio de una de las comerciantes afectadas, propietaria de la tienda de ropa Atogo. A través de una grabación divulgada en redes sociales, la emprendedora relató con profunda tristeza cómo las llamas consumieron por completo su establecimiento comercial en pleno mes de noviembre, justo cuando el sector mayorista de San Victorino se preparaba para la temporada decembrina.

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Al iniciar su mensaje, la mujer mostró el contraste entre las imágenes de su vitrina intacta, exhibiendo prendas de vestir en maniquíes días antes de la emergencia, y las desoladoras escenas de cenizas, estructuras calcinadas y bomberos removiendo escombros en la oscuridad tras el paso del fuego. “Hoy no sé ni cómo comenzar este video. En la madrugada de hoy, 16 de noviembre de 2026, un incendio en el centro comercial Gran San destruyó nuestro local. Al ingresar encontramos todo en pérdida total”, expresó con evidente afectación emocional al confirmar la magnitud de los daños sufridos por su negocio.

Más allá del golpe financiero que representa perder la mercancía recién surtida para el cierre de año, la comerciante subrayó el valor sentimental y el sacrificio familiar que sostenía su emprendimiento en el tradicional complejo comercial de la capital. “Detrás de Atogo hay años de trabajo, sacrificios, sueños y mucho esfuerzo. No estamos hablando solamente de mercancía o de un local. Estamos hablando de algo que hemos construido con todo el corazón. Muchos de ustedes han sido parte de esta historia y por eso quería contarles lo que nos está pasando”, manifestó en su declaración dirigida a sus clientes y seguidores.

Pese a la incertidumbre que reina entre los propietarios de los locales afectados mientras el Cuerpo Oficial de Bomberos y el Idiger adelantan las evaluaciones técnicas de la edificación, la emprendedora aseguró que buscará salir adelante apoyándose en los canales digitales para sostener su marca. “Hoy nos toca empezar de nuevo, aunque todavía no sabemos cómo. Gracias por estar con nosotros y por ser parte de Atogo. Ya no los podremos atender en nuestro punto físico, pero los esperamos para que realicen su compra en nuestra página web”, concluyó.

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