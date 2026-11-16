Un fuerte incendio estructural sacudió en la madrugada de este lunes 16 de noviembre al Centro Comercial Gran San, ubicado en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, dejando un saldo preliminar de 22 locales comerciales afectados. La emergencia se registra en un momento especialmente crítico para el sector mayorista y minorista de la capital, pues ocurre en pleno mes de noviembre, justo en la antesala de la temporada decembrina, periodo que representa la época de mayores ventas e ingresos del año para cientos de comerciantes y confeccionistas.
Las llamas, que encendieron las alarmas en el corazón comercial de la ciudad durante las primeras horas del día, obligaron a una rápida reacción por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para evitar que el fuego se propagara hacia otras bodegas y edificaciones colindantes. Pese a la magnitud de la conflagración y la intensa acumulación de humo en la estructura, las autoridades confirmaron que no se presentaron personas heridas ni víctimas fatales durante la atención del incidente.
🚨En horas de la madrugada, controlamos un incendio estructural en una edificación ubicada en la Carrera 11 con Calle 9, localidad de Santa Fe.
Un total de 22 locales resultaron afectados. No hubo personas lesionadas. Se activó al equipo especializado de Investigación de Incendios. En el lugar hace presencia @IDIGER. Se aseguró el área.Lee También
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⚠️Recuerda, no sobrecargues tomacorrientes y revisa periódicamente tus instalaciones eléctricas.
— Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) November 16, 2026
A través de un balance oficial, los organismos de socorro entregaron detalles precisos sobre el punto exacto de la emergencia y las labores técnicas desplegadas tras sofocar las llamas. “En horas de la madrugada, controlamos un incendio estructural en una edificación ubicada en la Carrera 11 con Calle 9, localidad de Santa Fe. Un total de 22 locales resultaron afectados. No hubo personas lesionadas. Se activó al equipo especializado de Investigación de Incendios. En el lugar hace presencia @IDIGER. Se aseguró el área. Recuerda, no sobrecargues tomacorrientes y revisa periódicamente tus instalaciones eléctricas”, señaló el informe emitido por Bomberos.
La situación produjo profunda angustia e incertidumbre entre los propietarios de los establecimientos, trabajadores y visitantes habituales del complejo comercial, quienes temen por la pérdida de mercancía recién surtida para las festividades de fin de año. Entre tanto, funcionarios del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) permanecen en el sitio adelantando las inspecciones estructurales rigurosas para determinar la estabilidad de la edificación y autorizar el ingreso seguro de los comerciantes, mientras los peritos especializados buscan establecer las causas exactas que originaron el fuego.
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