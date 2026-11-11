Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave incendio en Ibagué encendió las alertas en la calle 24, donde una figura de hipopótamo en plena elaboración se convirtió en el foco de la emergencia. De acuerdo con relatos recopilados por El Nuevo Día, los hechos se originaron cuando trabajadores, en medio de la confección de la escultura, utilizaron equipos de soldadura. Según un testigo presencial citado por este medio, durante la labor, se generaron chispas que rápidamente prendieron fuego a la estructura. En cuestión de minutos, las llamas envolvieron la figura, generando temor y desconcierto en quienes transitaban o trabajaban en la zona.

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El incidente fue observado por varios ciudadanos, quienes dieron aviso inmediato de la emergencia. El registro audiovisual y las narraciones de quienes se encontraban cerca permitió dimensionar el alcance del incendio, que se propagó sobre el material del hipopótamo. El testigo citado por El Nuevo Día relató: "Estaban haciendo una figura de un hipopótamo y entonces estaban soldando, salieron chispas y comenzó a quemar el hipopótamo y fue avanzando la conflagración", enfatizando la rapidez con la que avanzó el fuego y la imposibilidad de controlarlo en los primeros instantes.

Ante este panorama, la situación generó preocupación entre los habitantes y trabajadores del sector. Las imágenes y reportes enviados por la ciudadanía muestran la magnitud del incendio y el temor que generó la emergencia, registrada en una vía concurrida como la calle 24. Hasta el momento, no existe un informe oficial sobre daños materiales ni la confirmación de personas heridas. Se aguarda el pronunciamiento de los organismos de emergencia para conocer con precisión tanto las afectaciones como la causa exacta del incendio.

La información proporcionada por El Nuevo Día se centra en los testimonios de los presentes y en los reportes ciudadanos, enfatizando que, aunque la emergencia logró ser reportada rápidamente, continúa la incertidumbre sobre los daños y las posibles consecuencias derivadas del incidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el incendio en la calle 24 de Ibagué durante la elaboración de una figura?

El incendio en la calle 24 de Ibagué se desató mientras varios trabajadores fabricaban una figura de hipopótamo con labores de soldadura. Según testimonios recopilados por El Nuevo Día, algunas chispas generadas durante el procedimiento provocaron que el material de la figura prendiera fuego, lo que desencadenó la rápida propagación de las llamas y la emergencia que preocupó a los ciudadanos del sector.

¿Se conocen los daños o heridos por el incendio de la figura de hipopótamo en Ibagué?

Hasta ahora, no existe un reporte oficial sobre daños materiales ni información confirmada sobre personas lesionadas como consecuencia del incendio en la calle 24 de Ibagué. Los reportes ciudadanos y testigos consultados por El Nuevo Día señalan la magnitud del hecho, pero se espera el informe definitivo de los organismos pertinentes para establecer el impacto exacto del suceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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