Por: El Espectador

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La Casa Delegada del Quindío servirá como escenario para una exposición artística singular hasta el 6 de noviembre, donde el protagonismo recae en 64 obras elaboradas por personas con discapacidad visual. Esta muestra forma parte de la iniciativa "Sintiendo el pasado, creando el futuro", iniciativa impulsada por el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC). El objetivo de la exposición es invitar a los participantes a revivir recuerdos, habitar el presente y proyectar el futuro, utilizando la pintura y la escultura como lenguajes para expresar sus vivencias y aspiraciones, según información compartida en un comunicado de prensa.

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Durante el proceso creativo, los participantes han tenido la oportunidad de poner en práctica múltiples habilidades, desarrolladas y afinadas a lo largo de su proceso de rehabilitación. Martha Lucía Niño, quien se desempeña como terapeuta ocupacional y subdirectora del programa de baja visión del CRAC, explicó que "el arte se convierte en estos talleres, en un medio para poner en práctica muchos elementos que se entrenan durante la rehabilitación como el desarrollo de otros sentidos diferentes a la visión, la orientación espacial, los procesos básicos mentales, las habilidades cognitivas, perceptivas y psicomotoras, así como la adquisición de hábitos y actitudes positivas que favorecen la participación del usuario en diferentes ámbitos sociales, incluyendo el cultural".

De acuerdo con la información proporcionada por el CRAC, las obras en exposición nacieron de un proceso de acercamiento, tanto para personas ciegas como para quienes presentan baja visión. Algunos participantes experimentaron la pintura y la escultura por primera vez, mientras que otros retomaron técnicas previamente conocidas. La propuesta invita a los artistas a explorar tres momentos distintos de su vida: el pasado, el presente y el futuro. Por ejemplo, dos asistentes optaron por representarse a sí mismas en viajes junto a sus parejas a distintos destinos de Europa.

El proceso artístico ha contado con el acompañamiento de María del Carmen Torres, artista y tallerista con rehabilitación en el CRAC, quien ideó formas innovadoras para familiarizar a los participantes con los materiales. El centro destacó que "el tacto adquiere un papel fundamental para reconocer texturas, ubicarse en el espacio y experimentar con el pincel. La memoria, los olores y la imaginación también intervienen en la creación". Así, la obra se convierte en el vehículo para narrar emociones, experiencias o recuerdos, permitiendo que cada persona represente, con libertad, aquello que desea compartir sobre su vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC) y cuál es su objetivo?

El Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos (CRAC) es una institución dedicada a brindar procesos de rehabilitación para personas con discapacidad visual. Según la información compartida en el comunicado de prensa, su objetivo es desarrollar habilidades como la orientación espacial, la percepción, las capacidades psicomotoras y hábitos que fomenten la participación plena en lo social y cultural.

¿Cómo participaron las personas con discapacidad visual en la creación de las obras artísticas?

De acuerdo con el comunicado, los participantes pusieron en práctica habilidades aprendidas durante la rehabilitación, utilizando el tacto para identificar texturas y materiales, y recurriendo a la memoria, los sentidos y la imaginación para crear sus obras. La guía de la artista María del Carmen Torres permitió a cada persona experimentar y encontrar su manera particular de expresar vivencias, recuerdos y aspiraciones mediante el arte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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