Por: Noticiero 90 minutos

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El calendario de días festivos en Colombia es uno de los más amplios del mundo y repercute de manera notoria en los hábitos laborales, económicos y sociales. Con el fin del año 2026 a la vista, muchos colombianos se preguntan cuántos días de descanso oficial aún tienen por delante y cómo estas fechas inciden en diferentes sectores. Según la información recogida por 90 Minutos de acuerdo con la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), son cuatro los festivos restantes en el cierre del año, cada uno con su propio significado y normas de celebración.

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La Ley Emiliani fue diseñada específicamente para modificar la fecha de celebración de algunos festivos y trasladarlos al lunes siguiente, con el objetivo de establecer los denominados "puentes festivos". Esto ha promovido que el turismo local se dinamice por los fines de semana largos que permiten a las familias reunirse o planear pequeñas escapadas. Para noviembre y diciembre de 2026, los dos primeros días festivos aún pendientes entran bajo este beneficio: el Día de Todos los Santos y la Independencia de Cartagena. Ambos serán conmemorados un lunes, lo que ayuda a extender los descansos más allá del fin de semana regular, apoyando la reactivación de la economía en sectores como el turismo y la gastronomía.

En cambio, las celebraciones de la Inmaculada Concepción y la Navidad mantienen su carácter fijo, respetando la fecha original sin modificación, situándose en martes y viernes respectivamente. Este arraigo responde a la importancia espiritual e histórica de estos días, garantizando que el país detenga en parte su ritmo para concentrarse en los valores religiosos o familiares asociados a estas fechas.

Adicionalmente, existe una disposición clave del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia: cualquier labor desempeñada en domingo o día festivo debe ser remunerada con un recargo del 75% sobre el salario ordinario. Esta normativa pretende que el trabajador reciba una compensación adecuada por sacrificar su descanso, obligando tanto a industrias como a comercios a calcular cuidadosamente sus turnos durante los feriados.

Este escenario, donde la regulación legal y las costumbres culturales convergen, asegura a los colombianos un cierre de año marcado tanto por oportunidades de descanso como por obligaciones laborales claras y protegidas legalmente, de acuerdo con la información de 90 Minutos y la Ley Emiliani.

¿Cuáles son los festivos que quedan en Colombia para el final de 2026?

Según la Ley Emiliani y el registro de 90 Minutos, los últimos festivos de Colombia en 2026 son: Día de Todos los Santos y la Independencia de Cartagena (ambos trasladados a lunes), y las fechas fijas de la Inmaculada Concepción (martes) y la Navidad (viernes).

¿Qué es la Ley Emiliani y cómo afecta los puentes festivos en Colombia?

La Ley Emiliani, o Ley 51 de 1983, es la normativa que determina que ciertos festivos en Colombia se celebren el lunes siguiente a su fecha original, creando los conocidos "puentes festivos" que fomentan el turismo y modifican el calendario laboral nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).